외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 한 주 만에 매도세로 돌아섰다.

3일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 27일부터 이달 1일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 8257억원을 순매도했다. 외국인은 코스피시장에서 5819억원을, 코스닥시장에서는 2437억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 1,500 등락률 -0.57% 거래량 409,424 전일가 265,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 SK이노, 10월 말 직원들에게 자사주 1200억원어치 지급배터리 신설법인 SK온 출범"글로벌 공급망 인권보호 의무 강화… 중소 수출기업도 대비해야" close 이었다. 외국인은 지난 주 SK이노베이션을 2177억원 순매수했다. 뒤이어 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 55,200 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 1,563,801 전일가 55,300 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 누적 판매 3000억 돌파…한화證 '델타랩' 인기중간배당 4조원 돌파…삼성전자 비중은 50%로 줄어카카오뱅크 '은행업지수' 편입 "은행주 다시 뛴다" close 을 1266억원 사들였다. 이밖에 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 42,950 전일대비 1,850 등락률 -4.13% 거래량 1,600,589 전일가 44,800 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 한화큐셀, 美 텍사스 168㎿ 태양광발전소 준공"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?""한화솔루션 3Q 실적 약세‥태양광 1천억 적자 예상" close (684억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 39,700 전일대비 700 등락률 -1.73% 거래량 1,377,173 전일가 40,400 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여신한자산운용, 신한대체투자운용과 합병 결정중간배당 4조원 돌파…삼성전자 비중은 50%로 줄어 close (622억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 770,000 전일대비 6,000 등락률 -0.77% 거래량 231,735 전일가 776,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로"글로벌 공급망 인권보호 의무 강화… 중소 수출기업도 대비해야"양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감 close (580억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 327,000 전일대비 3,000 등락률 +0.93% 거래량 307,903 전일가 324,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 '아이폰13' 사전예약 시작… 공시지원금 최고 24만원[르포]지하철은 처음이라서…통신사 5G 28㎓ 실험카카오모빌리티 국감행…애플·구글 등 IT공룡도 대표 소환 close (571억원), 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,650 전일대비 50 등락률 -0.15% 거래량 2,833,865 전일가 33,700 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 대한항공, '광대역 저피탐 무인기 기술연구' 사업 수주10월말 '위드 코로나'...여행·항공·카지노株 찜하라대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대 close (480억원), SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 227,500 전일대비 1,500 등락률 +0.66% 거래량 321,238 전일가 226,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (431억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,331,000 전일대비 6,000 등락률 -0.45% 거래량 22,422 전일가 1,337,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"LG생활건강, 3분기 실적 둔화 전망…목표가↓"삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)올 10대그룹 시총 80조 늘었다 close (426억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 45,850 전일대비 550 등락률 -1.19% 거래량 924,354 전일가 46,400 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 중간배당 4조원 돌파…삼성전자 비중은 50%로 줄어카카오뱅크 '은행업지수' 편입 "은행주 다시 뛴다"볕드는 금융株, 더 뛸 채비 close (373억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,200 전일대비 900 등락률 -1.21% 거래량 15,803,395 전일가 74,100 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株![반도체 최선호주①]삼성전자…메모리 시황에 관계없이 지금부터 매수코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 4199억원 순매도했다. 이어 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 68,000 전일대비 1,600 등락률 -2.30% 거래량 2,288,210 전일가 69,600 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도 close 를 1958억원 팔았다. 이밖에 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 116,500 전일대비 1,500 등락률 -1.27% 거래량 2,329,103 전일가 118,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로코스피, 1.42% 하락 '3020선' 후퇴...코스닥은 장중 1000선 붕괴코스피, 간밤 美증시 하락세 영향에 장초반 약세 close (991억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 193,500 전일대비 6,500 등락률 -3.25% 거래량 1,182,422 전일가 200,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 현대차, 3분기 미국서 17.8만대 판매…4% 증가세종문화회관 이사장에 조미진 퓨처캡티바리더십그룹 대표 코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로 close (899억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 595,000 전일대비 8,000 등락률 -1.33% 거래량 236,723 전일가 603,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 "초심으로 돌아가겠다"…절치부심 엔씨, 주가도 복귀할까[특징주]엔씨소프트, 신작 게임 출시 앞두고 급등 해외 진출이 가른 게임주 성적…"글로벌 시장 노려야" close (760억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 2,900 등락률 -3.57% 거래량 1,785,166 전일가 81,200 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내신차 호평에도…출발 못하는 자동차株 close (704억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 248,000 전일대비 11,500 등락률 -4.43% 거래량 1,020,405 전일가 259,500 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 美 FDA에 아바스틴 바이오시밀러 품목허가 신청양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내 close (699억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 324,000 전일대비 6,000 등락률 -1.82% 거래량 302,454 전일가 330,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 6년 공들인 구자열號 '디지털 혁신'…제조업 판 바꾼다포스코, 친환경에너지용 강재 브랜드 '그린어블(Greenable)' 론칭 "글로벌 공급망 인권보호 의무 강화… 중소 수출기업도 대비해야" close ·574억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 2,000 등락률 -1.57% 거래량 1,099,392 전일가 127,500 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 133년 된 빈센트 반 고흐의 걸작, LG전자가 복원 돕는다LG전자, 펜트업 수요 둔화 우려에도 3Q 역대 최대 매출 전망LG전자 물질분석공인랩', 인증시험소 자격 획득 close (557억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 249,500 전일대비 3,500 등락률 -1.38% 거래량 243,304 전일가 253,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 "글로벌 공급망 인권보호 의무 강화… 중소 수출기업도 대비해야"삼성전자, 상반기 고용 1위…삼성바이오·LG화학 등 뒤이어외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close (457억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

지난달 모처럼 '사자'로 돌아섰던 외국인은 10월을 '팔자'로 시작했다. 김형렬 교보증권 리서치센터장은 "외국인 수급이 지속되기 위해선 헝다 부동산, 미국 부채한도 이슈 등의 리스크가 해소되고 내년 국내 펀더멘털 환경이 지속적으로 강화될 수 있다는 확신이 필요하다"고 말했다.

