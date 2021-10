김의겸, 尹부친 주택매각 의혹 정정 "사실관계 착오에 사과"

[아시아경제 권서영 기자] 김의겸 열린민주당 의원이 국민의힘 대권주자 윤석열 전 검찰총장과 관련해 의혹을 제기했던 자신의 발언을 일부 철회하고 사과했다.

1일 김 의원은 자신의 페이스북에 '바로잡습니다'라는 제목의 글을 게시했다. 그는 "어제 아침 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 제가 발언한 내용 중 두 가지 잘못된 부분이 있어 바로잡겠다"고 운을 뗐다.

앞서 김 의원은 방송에서 윤 전 총장의 부친인 윤기중 연세대 명예교수가 화천대유의 최대 주주인 김만배씨의 누나에게 단독주택을 매도한 것과 관련해 "이상하지 않느냐"며 "5월에 중도금을 치르고 7월에 잔금을 치렀다. 그런데 소유권은 4월에 먼저 이전했다"고 의혹을 제기했다. 그러나 이날 김 의원은 페이스북 게시글을 통해 "윤 교수의 집 소유권은 잔금을 다 치르고 난 이후인 7월 2일에 이전되었다"고 정정했다.

또 김 의원은 "윤 전 총장이 서울중앙지검장 시절 자신의 부친으로부터 독립생계가 아닌 공동생계로서 재산 공개할 때 올렸다"던 자신의 발언과 관련하여 "윤 전 총장은 공직자 재산공개 당시 부모님의 재산이 독립 생계를 이유로 고지가 거부되었다"고 바로잡았다. 이어 김 의원은 "사실관계에 착오를 일으켜 혼란을 드렸다"며 "윤 전 총장과 윤 교수께 심심한 사과를 드린다"고 글을 마무리했다.

