이재명 "조선일보가 이제 BTS까지 정쟁에 끌어들여…국격 생각해달라"

[아시아경제=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 조선일보를 향해 '언론'인지 '정파조직'인지 분간이 안 간다며 악의적 보도를 중단하라고 촉구했다.

이 지사는 2일 페이스북에 올린 '국격을 생각하십시오. 부끄럽습니다. 조선일보'라는 글을 통해 "얼마전 제 아들이 화천대유에서 일한다는 가짜뉴스를 내보내더니 이제는 우리 국민과 세계인의 사랑을 한 몸에 받는 BTS(방탄소년단)까지 정쟁의 도구로 끌어들이고 있다"고 개탄했다.

이 지사는 "(조선일보가)'BTS 열정페이 논란'이라는 제목의 보도로 문재인 대통령의 외교 성과를 흠집 내고 깎아내렸다"며 "(기사 제목에)'단독'까지 붙였지만 전형적인 '아니면 말고' 식의 보도였고, 단순 오보가 아니라면 이는 명백히 의도를 가진 악의적 보도"라고 비판했다.

이어 "조선일보의 왜곡 보도는 한두 번이 아니다"며 "자신들의 주장을 정당화하고 정쟁거리를 만들기 위해서라면 거짓도 불사하지 않고 사실 왜곡도 서슴지 않고 있다"고 주장했다.

특히 "언론이 진실을 바탕으로 주관적인 주장을 하는 것은 있을 수 있지만 '진실'을 왜곡해 사실이 아닌 것을 '사실처럼 왜곡하는 것'은 헌법과 민주주의를 파괴하는 중대범죄"라고 경고했다.

이 지사는 "(이는) 선을 넘어도 한 참 넘은 것이고, 이 쯤되면 조선일보가 언론인지 정파조직인지 분간이 안 갈 정도"라며 "조선일보는 '조선일보가 언론이면 우리 집 두루마리 휴지는 팔만대장경'이라는 조롱이 왜 나오는지 심각하게 되새겨 달라"고 충고했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr