[위클리中企]엑스페론·밀워키·WMF·템퍼

[아시아경제 김종화 기자] 골프브랜드 기업 엑스페론이 미국 골프 플랫폼 시장에 본격 진출하고, 프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키는 현장 이벤트 '레드 익스프레스 로드쇼'를 진행한다. 독일 프리미엄 주방용품 브랜드 WMF가 프리미엄 냄비 'WMF 퓨전테크 아로마틱'을 출시하고, 덴마크 프리미엄 매트리스 브랜드 템퍼는 전국 템퍼 공식매장에서 '템퍼 NASA 인증 23주년 기념 프로모션'을 실시한다.

엑스페론, 미국 골프 플랫폼 시장 진출 본격화

골프브랜드 기업 엑스페론이 자체 브랜드 엑스페론 시리즈와 무인 레슨 시뮬레이터 'T-PRO'를 앞세워 미국 골프 플랫폼 시장 진출을 본격화한다고 밝혔다. 이번 엑스페론의 미국 진출은 골프 시뮬레이터 기업 '더월드골프센터(The world golf center)'와 함께 미국 골프 시장에서 무인 플랫폼과 국내 골프공, 기술 진출을 시작한다.

엑스페론은 자체 개발한 레슨용, 시뮬레이터 'T-PRO'를 통해 미국인의 시뮬레이터 구축과 개인 레슨 문화를 선도한다는 계획이다. T-PRO 시뮬레이터 서비스는 엑스페론의 자체 기술을 통해 개발된 레슨용 시뮬레이터로, 아케이드성과 정교한 데이터 값과 구현이 특징이다.

더월드골프센터와 함께 진행하는 미국으로의 엑스페론 플랫폼 수출 프로젝트는 세계 시장에서 한국의 고도화된 기술과 경쟁력을 미국 시장 실질적 적용을 널리 알리는 프로젝트로 큰 기대를 모으고 있다. 더월드골프센터는 미국 골프 전문 기업으로 시뮬레이터, 골프 마켓 구축, 골프 상품 소싱 및 기획 등 미국에서 활발한 골프 사업을 진행하는 골프 전문기업이다.

김영준 엑스페론 대표는 "미국 골프시장 진출을 위해 오랜시간 시장을 분석했고, 분석을 통해 기술이 집합된 상품과 플랫폼을 개발했다"면서 "엑스페론의 기술로 생산한 골프공부터 고도화된 시뮬레이터, 무인 판매 플랫폼까지 독자적 기술과 더월드골프센터의 네트워크를 활용, 세계로 진출하겠다"고 말했다.

엑스페론은 국내 사물인터넷(IoT) 플랫폼과 기술기반 골프브랜드 기업으로, 자회사인 두드림진(무인 IoT 전문기업)과 엑스페론 에드(플랫폼 광고 전문기업)를 두고 있다.

밀워키, 체험과 구매 동시에 '레드 익스프레스 로드쇼' 진행

프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키가 자사 제품의 우수성을 알리고 소비자 접점을 확대하기 위해 밀워키 현장 전문가 JSS(Jobsite Solution Specialist)팀이 '레드트럭'을 타고 각 대리점을 찾아가는 현장 이벤트 '레드 익스프레스(RED EXPRESS) 로드쇼'를 10월 한달 간 진행한다.

3월부터 꾸준히 진행된 레드 익스프레스 로드쇼는 JSS팀이 대리점을 방문한 소비자들에게 정확한 제품 정보를 제공하고, 직접 체험 및 구매까지 할 수 있도록 돕는 이벤트다. 밀워키는 이번 행사를 통해 M12(12V), M18(18V) 배터리를 활용하는 전동공구를 비롯해 강력한 파워를 느낄 수 있는 다양한 제품을 선보인다. 특히 '레드트럭'이 방문하는 곳에는 전동공구를 비롯해 수공구, 배터리, 팩아웃 등 다양한 인기 제품과 신제품을 모두 체험할 수 있다.

이번에 진행되는 로드쇼는 오는 5일부터 28일까지 매주 화요일과 목요일 2일간 진행되며, 서울과 부산, 대전, 대구, 광주, 경기도 의정부, 평택 등 전국 각지에서 펼쳐질 예정이다. 행사 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지며, 밀워키 전동공구 및 수공구에 관심이 있는 이들이라면 누구나 참여할 수 있다.

현장 구매 고객들에게 금액별로 100% 사은품을 증정한다. 10만원 이상 구매 고객에게는 '2M 키체인 줄자', 30만원 이상 구매 고객에게는 'M12 B3(12V 3Ah) 배터리'를 증정하며, 60만원 이상 구매 고객에게는 'M18 B5(18V 5Ah) 배터리'를 제공한다.

레드 익스프레스 로드쇼 및 레드트럭 운영 일정에 대한 자세한 사항은 밀워키 공식 홈페이지와 밀워키 툴카페를 통해 확인할 수 있다.

독일 프리미엄 주방용품 WMF, '퓨전테크 아로마틱' 출시

독일 1위 프리미엄 주방용품 브랜드 WMF가 독일 전통 장인 정신과 혁신적인 기술력, 우아한 디자인으로 주방의 품격을 높이는 최상위 프리미엄 냄비 'WMF 퓨전테크 아로마틱'을 출시한다고 1일 밝혔다.

신제품 퓨전테크 아로마틱은 혁신적 소재 '퓨전테크(FUSIONTEC)'에 '아로마 프레스' 뚜껑을 더한 WMF의 최상위 프리미엄 제품이다. 퓨전테크는 석영·장석 등 20여 가지가 넘는 천연 미네랄 원재료를 1300℃ 고온에서 녹인 뒤 강철 몸체에 입히고, 다시 860℃ 고온에서 열처리해 미네랄과 강철 몸체가 하나로 결합된 혁신적 소재다. 구리에서 주물까지 세상 모든 냄비 소재의 장점을 하나에 담았다.

독일 전통 장인 정신으로 탄생한 최상급 '아로마 프레스' 뚜껑은 완벽한 무게와 디자인으로 수분 응축 효과를 높이고, 최적의 내부 돌기 디자인으로 응집된 수분을 골고루 순환시켜 냄비 내부의 수분을 최대 25% 더 유지해 준다. 내부 돌기 디자인은 응집된 수분이 '빗방울 효과(Rain effect)'를 통해 음식에 골고루 수분을 순환시켜 부드러워진 재료 본연의 풍미를 가득 담아 맛의 깊이를 선사한다. 우아한 사선형의 디자인은 주방에 품격을 더한다.

WMF는 신제품 퓨전테크 아로마틱 출시를 기념해 미쉐린 가이드 서울로부터 5년 연속 1스타로 선정된 한식당 '비채나'와 손잡고 품격 있는 한식 경험을 선사한다. 지난해 미쉐린 2스타 레스토랑 '권숙수'와의 협업에 이은 두 번째 미쉐린 레스토랑 협업 프로젝트다.

WMF와 비채나의 전광식 셰프가 함께 개발한 메뉴 'WMF 삼송이 백화반'의 레시피는 WMF 웹사이트와 온라인 채널을 통해 공개한다. 자세한 내용은 WMF 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

템퍼, 나사 인증 23주년 기념 프로모션 실시

덴마크 프리미엄 매트리스 브랜드 템퍼는 오는 24일까지 전국 백화점, 아울렛, 전문점 등 템퍼 공식 매장에서 '템퍼 NASA 인증 23주년 기념 프로모션'을 실시한다.

이번 프로모션은 매트리스 브랜드 중 유일하게 미항공우주국(NASA)의 기술인증 마크 사용을 허가 받은 지 23년을 기념해 마련된 행사다. 나사 기술 인증 라이선스는 우주 비행사들이 이착륙시 받는 압력을 최소화해 비행사의 척추와 등을 보호하기 위한 소재를 최초로 상용화하는데 성공해 획득한 기술 라이선스이다.

프로모션 기간 동안 템퍼 매트리스와 모션베드 등 주요 제품을 구매하면 다양한 혜택이 적용된다. 특정 제품을 구매하는 고객에게는 템퍼 베개, 매트리스 커버 등의 사은품을 증정하며 채널 별 공통 혜택으로는 매트리스·프레임·모션베드를 세트로 구매 시 편안하게 안고 잠을 청할 수 있는 죽부인 형태의 '롱허그 쿠션'을 증정한다.

템퍼코리아는 이번 프로모션에 특별함을 더하기 위해 세계적 트렌드로 자리 잡은 ESG(환경·사회·지배 구조) 취지를 담은 사은품을 선보인다. 특별 사은품은 지역아동센터 돌봄 아동들의 미술 교육을 지원하는 소셜벤처 '에이드런'과 함께 기획 및 제작한 '패턴백과 다이어리'다.

어린이들이 템퍼 나사 인증 기념 의미를 담아 '우리의 우주'라는 주제로 디자인한 패턴이 담겼으며, 환경을 생각해 폐플라스틱을 재활용한 원단을 적용한 것이 특징이다. '패턴백&다이어리' 세트는 한정수량으로 프로모션 기간 동안 템퍼 매트리스를 구매한 고객에 한해 증정할 예정이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr