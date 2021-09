"일국양제 오해 풀겠다" 中, 홍콩 내 선전·안보부 신설

[아시아경제 조현의 기자] 중국이 홍콩 국가보안법(홍콩보안법)에 대한 홍보를 강화하기 위해 홍콩 내 기관에 관련 부서를 신설했다.

24일 홍콩 명보에 따르면 중국 정부의 홍콩 업무를 총괄하는 국무원 홍콩·마카오 사무판공실(HKMAO)은 전날 홈페이지를 통해 두 개 부서가 신설된 조직도를 올렸다.

홍보를 담당하는 선전국과 안보를 담당하는 안전사무국이 추가돼 홍콩·마카오 사무판공실의 부서는 총 9개가 됐다. 쩡젠 중국홍콩마카오연구회 부회장이 선전국장, 왕전민 칭화대 법대 교수가 안전사무국장을 각각 맡는다.

라우시우카이 중국 홍콩마카오연구협회 부회장은 "중국 정부는 (신설 부서를 통해) 일부 홍콩인들의 일국양제(한 국가 두 체제)와 중앙정부의 홍콩정책에 대한 오해를 해소하고자 한다"고 말했다. 이어 "홍콩 거주자들의 홍콩보안법에 대한 이해를 강화하고 중앙 정부에 대한 악의적 비판에 대응하고자 한다"고 덧붙였다.

허젠쭝 일국양제 청년포럼 주석은 "중국 정부가 두 베테랑 관리를 다시 불러들인 것은 홍콩에서 더 많은 법적 개혁과 소통 강화가 가능하다고 보고 있다는 것"이라고 설명했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr