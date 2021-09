개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세

[아시아경제 지연진 기자]국내 증시가 13일 미국 시장에서 들려온 악재 소식과 긴 추석 연휴를 앞두고 관망세가 짙어지고 있다.

코스피 지수는 이날 오전 10시30분 기준 전거래일대비 7.51포인트(0.24%) 하락한 3118.25에 거래되고 있다. 코스피는 이날 3117.35로 거래를 시작했지만, 외국인과 기관의 매수세로 낙폭을 축소했다. 기관은 이날 568억원을, 외국인은 255억원 상당을 순매수 중이다. 다만 개인은 772억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위종목에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,000 전일대비 700 등락률 +0.93% 거래량 6,005,815 전일가 75,300 2021.09.13 11:30 장중(20분지연) 관련기사 달라진 '외인 장바구니'...반도체 담고 플랫폼 던졌다삼성 폴더블 '열풍'에… 애플·샤오미 신제품 '반격'“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (0.66%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 105,500 전일대비 500 등락률 +0.48% 거래량 725,482 전일가 105,000 2021.09.13 11:30 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"달라진 '외인 장바구니'...반도체 담고 플랫폼 던졌다SK하이닉스 행복모아, 일자리 으뜸 기업 선정 대통령 인증패 받아 close (0.95%)가 상승세고, 대부분 하락세를 보이고 있다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 5,500 등락률 -4.23% 거래량 4,712,699 전일가 130,000 2021.09.13 11:30 장중(20분지연) 관련기사 달라진 '외인 장바구니'...반도체 담고 플랫폼 던졌다카카오 한주간 공매도 최다…"규제 우려 작용"외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 close 가 2.31% 하락했고, 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 262,500 전일대비 5,000 등락률 -1.87% 거래량 258,512 전일가 267,500 2021.09.13 11:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내 close 도 2%대 낙폭을 기록 중이다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 742,000 전일대비 2,000 등락률 +0.27% 거래량 136,196 전일가 740,000 2021.09.13 11:30 장중(20분지연) 관련기사 달라진 '외인 장바구니'...반도체 담고 플랫폼 던졌다카카오 한주간 공매도 최다…"규제 우려 작용"LG화학-티케이케미칼, 생분해 플라스틱 생산 '맞손' close 은 보합세를 나타냈다.

같은시간 코스닥은 전거래일대비 7.25포인트(0.70%) 빠진 1030.66을 기록하고 있다. 개인이 2282억원 상당을 순매수한 반면, 외국인과 기관은 1326억원과 710억원 가까이 순매도하고 있다.

엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 150,500 전일대비 21,600 등락률 +16.76% 거래량 3,187,355 전일가 128,900 2021.09.13 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]새로닉스, 엘앤에프 이익 연평균 170%↑…지분가치 시가총액 3배 반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내 close 가 영업이익 전망치가 대폭 상향되며 17% 넘게 뛰었고, 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 415,000 전일대비 14,500 등락률 +3.62% 거래량 927,997 전일가 400,500 2021.09.13 11:30 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목]에코프로비엠, 해외 공장 설립 발표 예정…목표주가 상향외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 close (3.65%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,200 전일대비 300 등락률 +0.46% 거래량 981,643 전일가 64,900 2021.09.13 11:30 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피 close (0.15%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 82,300 전일대비 500 등락률 +0.61% 거래량 322,276 전일가 81,800 2021.09.13 11:30 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피 close (1.10%), 씨젠(0.95%) 등도 오름세다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 110,200 전일대비 2,600 등락률 -2.30% 거래량 320,204 전일가 112,800 2021.09.13 11:30 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피 close 와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 148,400 전일대비 3,800 등락률 -2.50% 거래량 92,169 전일가 152,200 2021.09.13 11:30 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내반발 매수세 들어오나…개인·기관에 힘입어 반등하는 코스피 close 은 가각 2.22%와 2.17% 하락했고, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 72,000 전일대비 1,800 등락률 -2.44% 거래량 569,863 전일가 73,800 2021.09.13 11:30 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'“디지털 범죄 탐지 AI기술 개발”... 수혜를 입을 역대급 황제주 공개!카카오·네이버 조준한 규제당국…카카오페이 상장도 차질 전망(종합) close 도 1.63% 빠졌다.

이경민 대신증권 연구원은 "이번 추석 연휴는 5일로 긴 편이고, 추석 연휴 직후 9월 미국연방시장공개위원회(FOMC)가 예정된 점을 감안할 때 불확실성을 회피하려는 심리가 더 커질 수 있다"며 "2010년 이후 추석 연휴를 앞둔 한 주 동안 KOSPI는 부진했다. 주간 수익률 평균은 -0.47%로 12번 중 7번(58%) 약세를 보인 만큼 추석 연휴를 앞두고 긴장감을 가져야 할 시점"이라고 전했다.

한지영 키움증권 연구원은 "금주 예정된 매크로 이벤트가 유발할 수 있는 증시의 하방 압력은 제한적일 것으로 전망한다"면서도 "다만, 차주 장기 연휴를 앞두고 있는 만큼 주 중반 이후부터 관망 심리 심화에 따른 거래 감소 및 이로 인한 수급 급변이 유발하는 주가 변동성이 확대될 가능성에 대비하는 것이 적절하다고 판단한다"고 말했다.

