앱코, 웹캠 상반기 매출 전년비 374% 급증… “재택근무·온라인수업·1인미디어 특수”

[아시아경제 장효원 기자] 코로나19의 재확산으로 재택근무와 원격근무, 온라인수업이 일상화되며 ‘웹캠’ 수요가 급증하고 있다. 언택트 문화 속 빠르게 성장 중인 ‘1인 미디어’ 산업의 방송용 웹캠 수요도 꾸준히 늘어나는 추세다.

24일 국내 1위 게이밍기어 전문기업 앱코 앱코 129890 | 코스닥 증권정보 현재가 17,900 전일대비 350 등락률 +1.99% 거래량 41,657 전일가 17,550 2021.08.24 10:31 장중(20분지연) 관련기사 앱코, 20억 규모 자사주 매입…주주가치 제고 나서 앱코-SK네트웍스서비스, 게이밍기어 공식 총판 계약 체결… “국내 B2C 판매 확대”앱코, 상반기 매출 701억… “오피스·홈 게이밍기어 등 신규 시장 공략” close 는 올해 상반기 웹캠 제품군의 매출이 약 49억원으로 전년 동기 대비 374% 증가했다고 밝혔다.

코로나19 발생 이후 비대면 근무와 원격수업, 1인 방송에 필요한 웹캠 매출이 크게 늘었다는 설명이다. 지난해 상반기 웹캠 매출은 약 10억원이다.

회사 관계자는 “아프리카TV, 유튜브 등 1인 미디어 산업의 급속한 성장에 따른 방송용 PC 제품의 수요도 증가하고 있다”며 “웹캠뿐만 아니라 마이크, 마이크 붐 암 등 일반인 크리에이터들이 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 다양한 방송장비 제품 라인업을 출시했다”고 말했다.

이어 “코로나19로 인한 홈게이밍 시장의 성장과 더불어 웹캠을 비롯해 가정용 PC 주변기기에 대한 수요가 늘고 있는 만큼 B2C 사업에도 역량을 집중하고 있다”고 강조했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr