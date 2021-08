"야구 보고 아이폰·플스 받자" LG유플러스, ‘U+프로야구’ 포인트 제도 신설

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스는 자사의 야구 서비스 플랫폼 ‘U+프로야구’에서 한국 야구 시리즈 관람의 재미를 높여주는 포인트 제도를 신설했다고 15일 밝혔다.

U+프로야구는 모바일 애플리케이션과 웹을 통해 KBO 실시간 중계, 각 구단의 경기 일정, 주요 선수 정보, 인기 하이라이트 등을 한 눈에 확인할 수 있는 야구 플랫폼 서비스다. ▲KBO 경기 5개 실시간 동시 시청 ▲포지션별 영상 ▲홈 밀착영상 ▲경기장 줌인(8K) ▲주요장면 다시보기 등 ‘집관(집에서 관람)’에 최적화된 다양한 기능을 제공한다.

이번에 신설된 제도는 2021 한국 프로야구 시즌 종료 시까지 세 가지 방식을 통해 포인트를 쌓고, 이를 통해 다양한 선물을 얻는 프로그램이다. 고객들은 ▲매일 열리는 다섯 경기의 승패를 예측해 맞추거나 ▲다양하게 주어지는 데일리 미션 수행에 성공하거나 혹은 ▲U+프로야구 서비스 친구 초대를 통해 포인트를 얻을 수 있다. 하루에 세 가지 방식을 모두 진행해 중복 포인트를 쌓는 것도 가능하다.

매일 적립할 수 있는 포인트 양에는 제한이 없다. 승리팀 적중 시 경기당 100포인트, 하루에 열리는 다섯 경기 모두 맞출 시에는 500포인트를 추가로 받아 총 1000포인트를 수령할 수 있다. 데일리 미션은 하이라이트 시청, 주요장면 보기 이용 등을 수행해 하루 2개씩, 최대 200포인트 얻을 수 있다. 친구 초대의 경우는 인당 1000포인트를 지급하고, 초대 인원 수의 제한이 없어 마음껏 포인트를 적립할 수 있다.

고객들은 포인트를 통해 다양한 선물을 받을 수 있다. LG유플러스는 한국시리즈 종료 후 상대적으로 높은 포인트를 보유한 고객들에게 애플(맥북, 아이폰, 아이패드, 애플워치, 에어팟) 및 삼성전자(갤럭시 폴드, 갤럭시탭, 갤럭시워치, 갤럭시버즈프로) 풀 패키지, Fun 게임 패키지(플레이스테이션, 닌텐도 스위치, 오큘러스 퀘스트) 등을 선물한다. 또 고프로 히어로, 백화점 상품권, 치킨세트 등도 제공한다.

엄주식 LG유플러스 야구서비스실장은 “올림픽 이후 KBO가 재개되면서 본격적인 하반기 시즌이 시작됐다. U+프로야구의 신설 제도를 통해 야구팬들이 남은 기간 더욱 즐겁게 KBO를 시청할 수 있길 기대한다”고 말했다.

한편 LG유플러스는 지난달 모바일이 아닌 PC에서도 간편하고 쉽게 야구를 볼 수 있는 U+프로야구 웹 서비스를 선보였다. 시작 광고가 없고, 주요선수기록·뉴스·베이스볼S 등 핵심 콘텐츠만 담아 간편하면서도 빠르게 야구를 볼 수 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr