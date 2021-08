[단독]여야정협의체, ‘세종의사당 설치’ 의제로 올린다

세종의사당 설치 여야정협의체

단독[아시아경제 구채은 기자] 여야 정치권과 정부가 함께 하는 협의기구에서 국회 세종의사당 설치가 안건으로 다뤄질 전망이다. 대선을 앞두고 급물살을 탈 것으로 보인다.

4일 더불어민주당 핵심 관계자는 "정책위 차원에서 여야정 협의체 논의 안건을 거의 다 마련했는데 그 중 세종의사당 설치를 위한 국회법 개정안을 중요 안건 중 하나로 넣을 것"이라며 "아직 야당과 안건을 교환하지는 않았지만 금주 중 실무 협의로 확정지을 것"이라고 밝혔다. 여야가 의제를 조율하고 청와대와 논의를 거쳐 안건을 마련해 이달 중순 회의를 개최한다는 계획이다.

세종의사당 건립은 여야 합의로 올해 정부 예산에 설계비 127억원이 증액·반영했다. 다만 예산안 부대 의견에 ‘세종의사당 건립 사업에 필요한 근거 법률이 마련된 후 사업 추진’이 부가돼 국회법 개정이 필요한 사안이다. 최근 상임위원장 배분이 합의되고, 운영위원장 몫을 민주당이 가져가면서 모멘텀이 확보됐다.

역대 선거에서 ‘캐스팅보트’ 역할을 해 온 충청권의 최대 현안인 만큼 여권 유력 대선 주자들도 힘을 보태고 있다. 이재명 경기도지사는 지난 2일 대전을 찾아 "세종의사당은 예산까지 편성돼 있어 속히 추진돼야 한다"고 했으며, 이낙연 전 민주당 대표도 지난 6월 세종시를 방문해 "세종의사당 건립은 더 이상 미뤄서는 안되는 약속"이라고 강조한 바 있다. 정세균 전 국무총리는 전날 ‘충청 신수도권 플랜’을 발표하고 "세종의사당은 9월까지 현실화될 것"이라고 공언하기도 했다. 민주당 한 중진 의원은 "여권 입장에선 윤석열 전 검찰총장이 연고를 주장하는 충청권을 얼마큼 공략하는 지가 지지층 확장에 주된 영향을 미칠 것"이라고 말했다.

송영길 당 대표 역시 지난 6월 예산정책협의회를 위해 세종시를 방문한 자리에서 "7월 국회에서 운영위원장 등 상임위원장을 선출한 뒤, 국민의힘이 응하지 않으면 단독으로라도 (표결)처리하겠다"고 강조했다. 야권도 뚜렷한 반대 명분이 없는 상황이다. ‘충청대망론’을 불러온 야권 1위 대선 주자 윤 전 총장이 연고를 주장하는 지역인데다, 상임위원장 배분 문제도 합의가 끝났기 때문이다. 윤 전 총장을 정치 입문 초기부터 돕고 있는 정진석 국민의힘 의원도 세종의사당 설치를 골자로 한 ‘국회법 개정안’을 제출한 바 있다.

여야정 상설협의체는 문재인 대통령과 여야 5당 원내대표가 2018년 8월 청와대 오찬에서 합의한 기구다. 그동안 열리지 못하다가 지난 6월 송 대표와 이준석 국민의힘 대표가 협의체 재가동에 합의하면서 2년반만에 물꼬가 트였다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr