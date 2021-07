NC 코로나 일탈에 김택진 구단주 직접 사과… “합당한 책임 지겠다”

[아시아경제 류태민 기자] 코로나19 방역 수칙 위반으로 NC 다이노스가 비난의 중심에 선 가운데 구단주가 직접 고개를 숙였다.

김택진 대표는 16일 “무거운 마음으로 구단을 대표해 사과의 말씀을 드리고자 한다”며 사과문을 발표했다. 김 대표는 "이번 사태의 최종적인 책임은 구단주인 저에게 있다"며 “다들 어렵고 힘든 상황에서 즐거움을 드려야 하는 야구단이 사회적 물의를 일으킨 데 대해 모든 분들께 진심으로 사과드린다”고 말했다.

그러면서 그는 “구단주로서 이번 사태에 책임을 지고 신뢰를 회복할 수 있는 모든 조치를 취하겠다”면서 “이번 사태와 관계있는 구단 관계자와 선수들은 결과에 합당한 책임을 지도록 하겠다”고 밝혔다. 이어 그는 “구단의 운영 과정에서 지켜져야 할 원칙과 가치가 제대로 작동했는지 철저히 확인하고 개선책을 마련하겠다”고 강조했다.

김 대표는 “지금 저희 구단을 향한 다양한 의견을 하나하나 새겨들으면서 더 좋은 구단으로 거듭 태어나 여러분의 용서와 사랑을 받을 수 있도록 노력하겠다”며 “다시 한번 머리 숙여 사과드린다”는 말로 사과문을 끝맺었다.

