[아시아경제 강나훔 기자] 카카오톡에서 이미지가 전송되지 않는 오류가 발생했다.

카카오톡은 16일 오후 4시 58분 공식 트위터를 통해 "현재 일부 사용자들의 카카오톡 수발신이 원활하지 않아 긴급 점검에 들어갔다"고 공지했다.

현재 카카오톡에서는 사진 전송 버튼을 눌러도 사진이 전송되지 않고 있다.

카카오 관계자는 "현재 오류 내용을 확인하고 조치 중에 있다"라며 "빠르게 처리하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

