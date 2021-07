합천군 벼 병해충 무인헬기 공동방제 지원사업 추진

인력 부족 인해 벼 병해충 적기방제 어려움 해소



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 농촌노동력 고령화에 따른 인력 부족으로 인해 벼 병해충 적기방제 작업의 어려움을 해소하기 위해 벼 병해충 무인헬기 공동방제 지원사업을 한다.

이 사업은 무인헬기를 보유하거나 임차 가능한 관내 소재 농협과 방제 희망 농가 단체 간에 벼 병해충 공동방제 농작업 단을 결성해 추진하는데, 올해는 합천방제단, 율곡 방제단, 동부방제단, 새 남부방제단, 합천호 방제단 등 5개 방제단이 사업에 참여한다.

방제단별로 농지별 2회 이내 방제를 원칙으로 하며, 올해 총 방제면적은 5640㏊에 달하고, 500만원(도비 14%, 군비 86%)의 사업비를 지원한다.

1차 항공방제는 9~10일 합천호 방제단에서 대병, 용주면 지역을, 11~15일까지 새 남부방제단이 가회, 삼가, 쌍백면 지역을 방제했다.

15~16일까지 율곡 방제단이 율곡면 지역을, 17~18일에는 합천방제단이 합천읍, 대양, 묘산면 지역을 방제했으며, 19일부터는 동부방제단이 초계, 적중, 청덕, 쌍책, 덕곡면 지역을 방제할 예정이다.

2차 항공방제는 방제단별로 8월 초중순에 실시할 예정이며 기상 여건에 따라 일정은 조정될 수 있다.

합천군 농업기술센터 관계자는 “벼 병해충 무인헬기 공동방제 지원으로 벼 병해충 방제 효과를 높이고 방제 인력 부족이 없어지길 바란다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr