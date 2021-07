IBK기업은행 '행장 직속' 직원권익보호관 도입…이현주 박사 영입

초대 직원권익보호관에 대기업, IT기업, 정부기관 두루 거친 이현주 심리학 박사 영입

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 개방형직위 공개채용을 통해 이현주 직원권익보호관을 임용했다고 16일 밝혔다.

직원권익보호관으로 임용된 이현주 전 한국인성컨설팅 이사는 약 27년 경력의 임상심리학 박사로 삼성전자, 넥슨, 안랩, 정부기관 등 다양한 조직에서 풍부한 고충상담 경력을 보유한 전문가이다.

이 보호관은 개인적 갈등부터 성희롱, 직장 내 괴롭힘, 정신과적 질환 등 여러 상황을 내담자의 입장에서 수용하고 일관적인 원칙을 적용해 직원권익보호관에 적합한 인재라는 평가를 받았다. 기업은행이 국내 은행 최초로 도입한 직원권익보호관은 윤종원 은행장이 국제통화기금(IMF) 상임이사로 재직 시 눈여겨본 제도를 IBK에 맞게 신설한 직책으로 은행장 직속으로 운영된다.

기존 윤리경영을 담당하는 준법감시인 역할과 별도로 직원 고충상담, 윤리신고 접수, 피해자 보호 등의 직원권익 보호를 위한 업무를 총괄한다.

윤 기업은행장은 “조직 내 직위와 관계없이 IBK 직원이라면 누구나 2차 피해 걱정 없이 상담하고 도움 받을 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

