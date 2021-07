올해 칸국제영화제 유일한 한국 수상작

윤대원 감독의 단편영화 '매미'가 칸국제영화제 학생 경쟁 부문에서 2위를 했다. 윤 감독은 15일(현지시간) 팔레 데 페스티발 부뉴엘관에서 열린 '시네파운데이션' 시상식에서 2위로 호명돼 상금 1만1250유로(약 1500만원)를 받았다.

'매미'는 서울 남산 소월길에서 몸을 파는 트랜스젠더를 통해 성 정체성을 다룬 17분 분량 작품이다. 윤 감독이 한국예술종합학교 영상원 영화과 졸업작품으로 만들었다. 올해 칸국제영화제 경쟁 부문에 초청된 한국 영화가 없어 유일한 수상작이 됐다. 이번 시네파운데이션 부문에는 전 세계 영화학교 490곳에서 영화 1835편을 출품했다.

윤 감독은 2013년 한국예술종합학교에 입학한 영화학도다. 경기예술고교 애니메이션학과에 재학한 2010년 캐나다 오타와 국제애니메이션페스티벌 청소년 부문에서 대상을 받으며 두각을 나타냈다.

