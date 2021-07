[아시아경제 김철현 기자] 한국표준협회(회장 강명수)는 16일 배이열 전 한국표준협회 경영지원본부장을 경영품질원장(전무이사)으로, 박병욱 전 IP CODE 대표이사를 산업표준원장(전무이사)으로 각각 선임했다고 밝혔다.

배이열 신임 경영품질원장은 운호고를 졸업하고 충남대 재료공학과에서 학사와 석사학위를 취득했다. 1993년 한국표준협회에 입사한 뒤 한국표준협회 ISO인증개발운영팀장, 국가품질센터장, 경영지원본부장을 역임했으며 국가품질경영대회를 주관하고 우리나라 산업현장의 품질혁신을 지원해 품질유공 표창을 받았다.

박병욱 신임 산업표준원장은 강서고, 연세대 금속공학과를 졸업하고 KAIST 지식재산대학원에서 석사학위를 취득했다. 에스앤에스텍 특허팀장, 테스 IP팀장을 거쳐 IP CODE 대표, 동국대 지식재산학과 겸임교수를 역임했다.

