박수영 "성매매 보좌진 재임용, 제 불찰…32세 청년 용서해주길"

[아시아경제 나주석 기자] 박수영 국민의힘 의원이 16일 성매매로 경찰 조사를 받은 보좌진을 재임용했다는 언론 보도와 관련해 "모든 것이 저의 불찰"이라며 "불찰에 대한 책임을 지고, 맡고 있는 모든 당직에서 사퇴한 뒤 숙려의 시간을 갖도록 하겠다"고 밝혔다.

박 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 성매매 경찰 조사에도 불구하고 해당 보좌진을 재임용한 까닭 등을 설명한 뒤, 사과했다.

그는 "해당 직원은 제가 당선되어 작년 5월말 국회의원 임기를 시작하면서 보좌직원의 한사람으로 함께 일하게 됐다"며 "작년 7월초에 갑작스레 사직서를 냈는데, 공무원으로 임용되기 전에 가서는 안 될 곳에 간 사건으로 경찰조사를 받고 있으며, 누를 끼치게 되었다고 했다. 그 사실을 듣고 저는 바로 면직처리를 했다. 면직된 후 한 달여간의 경찰과 검찰 조사결과 그 보좌직원은 기소유예 처분을 받았다"고 설명했다. 이어 "법적으로 공무원 재임용에 문제가 없게 된 상황에서 저는 깊은 고민을 하였다"며 "기소유예 처분의 무게와 암으로 투병 중인 어머니를 보살피는 사실상 가장의 역할을 하고 있던 서른두 살 청년의 삶 사이에서의 고민이었다"고 설명했다.

박 의원은 "결국, 그 청년에게 다시 한번 인생의 기회를 주기로 결정하고 재임용을 했다"며 "비록 법적인 문제는 없었지만, 우리 사회에서 문제의 장소에 간 것만으로도 공직을 맡기는 어렵다는 사실을 세심히 살피지 못한 점을 송구스럽게 생각한다"고 말했다.

그는 "이번 보도로 인해, 유능한 한 청년이 좌절해서 어두운 곳으로 숨지 않기를 저는 소망한다"며 "모든 것이 제 불찰이며, 저를 응원하고 기대를 아끼지 않으셨던 모든 분들께 용서를 구한다. 기소유예 처분을 받고 다시 일어서고자 용기를 내고 있던 서른두 살 청년도 함께 용서해주시기를 부탁드린다"고 말했다.

박 의원은 "제 불찰에 대한 책임을 지고, 맡고 있는 모든 당직에서 사퇴한 뒤 숙려의 시간을 갖도록 하겠다"며 더욱 냉철하고 더욱 꼼꼼히 챙기는 공인으로 거듭 나도록 하겠다"고 전했다.

