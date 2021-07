미·러 기후특사 "정치 이견 넘어 협력" 공동성명

푸틴 "기후변화 문제, 미·러간 협력 기회 열 것"

EU의 탄소국경세 도입에는 "일방적 제안" 비판

[아시아경제 조유진 기자] 미국과 러시아 기후변화 특사가 대면회담을 갖고 정치·외교적 긴장관계 속에서도 기후변화 문제에 관해서는 적극 협력해 가기로 합의했다. 이와 관련 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 기후변화 문제가 양국의 협력 기회를 열 것이라고 말했다.

15일(현지시간) 러시아 언론에 따르면 러시아 모스크바를 방문 중인 조 바이든 미 대통령의 기후 특사 존 케리는 이날 푸틴 대통령의 기후 특사인 루슬란 에델게리예프와 첫 회담을 가진 뒤 이 같은 내용의 공동성명을 발표했다.

지난달 스위스 제네바에서 열린 미러 정상회담에 참여하지 않은 케리 특사와 에델게리예프 특사는 이번 회담을 통해 처음 마주했다.

양측은 회담 뒤 공동성명을 통해 양국이 정치적 이견을 뒤로 하고 북극 문제와 다른 기후 변화 문제 등에서 협력하기로 했다.

양측은 "올 하반기 영국 글래스고에서 열리는 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP26)의 성공적 개최를 위해 다른 나라들과 힘을 합치기로 했다"고 밝혔다.

또 북극에서의 기후문제에 대해서도 협력하기로 했으며, 온실가스 위성 감시·메탄가스 배출·산림 및 농업 등의 여러 분야 문제에 대해서도 양자 차원에서 공조키로 했다.

이밖에도 양측은 파리 기후변화협정 이행을 위한 각국의 기여와 장기 전략, 에너지 효율성, 공동의 기후 프로젝트 실행 등도 논의해 나가기로 했다.

러시아 측은 별도 성명을 통해 "양국이 상호 관심사를 상세히 논의하고 구체적인 기후 프로젝트들을 이행하려는 의지를 확인했다"면서 "동시에 양자 현안의 다른 측면들에 대한 이견은 유보하자는 제안이 나왔다"고 전했다.

케리 특사는 지난 12일부터 시작된 나흘간의 방러 기간 세르게이 라브로프 외무장관, 에델게리예프 특사 등의 러시아 관리들과 기후변화 문제를 논의하고, 푸틴 대통령과도 전화 통화로 이 문제에 대해 견해를 나눴다.

푸틴 대통령은 케리 특사에게 "지난달 정상회담 이후 양국 관계 개선을 위한 노력 속에서 냉전의 두 라이벌이 기후변화 문제를 위해 협력할 기회를 가질 것"이라고 말했다.

그는 이어 "기후변화 문제는 러시아와 미국이 공통의 이익을 가지고 있고 유사한 접근 방식을 갖고 있는 분야 중 하나"라고 강조했다.

케리 특사는 미국이 세계 1위 탄소 배출국이고, 러시아가 4위 배출국이라는 점에 주목해 글래스고에서 열리는 유엔기후변화협약 당사국 총회를 앞두고 미국이 협력 방안에 대한 제안을 할 것이라고 덧붙였다.

외신들은 이번 회담을 계기로 기후변화 공동 대응으로 양측이 관계 개선에 새로운 전기를 마련할 수 있을 지에 주목했다.

한편 러시아는 전날 발표된 유럽연합(EU) 집행위원회의 탄소국경세 도입 제안에 대해 우려를 나타내기도 했다. 에델게리예프 특사는 케리 특사에게 "EU 집행위의 이 같은 일방적 제안은 저탄소 경제로 향하는 러시아의 능력을 제한할 것"이라고 비판했다.

전날 EU 집행위는 2050년까지 탄소 중립을 이룬다는 목표를 위해 2026년부터 탄소국경세를 단계적으로 도입하고, 2035년부터 EU 내 신규 휘발유·디젤 차량 판매를 사실상 금지하는 내용 등을 담은 정책 패키지를 제안했다.

