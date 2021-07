'기모란 책임론'에 靑 "지금은 이 상황 극복 위해 힘 합쳐야 할 때"

[아시아경제 이지은 기자] 최근 코로나19 확산과 관련, 야권 일각에서 기모란 청와대 방역기획관의 책임론을 제기하는 데 대해 청와대가 "지금은 이 상황을 다 함께 극복하기 위해 힘을 합쳐야 할 때"라며 일축했다.

청와대 관계자는 12일 취재진의 질의에 답해 "방역기획관은 방역 정책 수립, 청와대와 중대본·방대본·중수본의 가교 역할 등을 수행하고 있다"며 이같이 말했다.

최근 코로나19 확산과 관련해 야권이 방역 책임자인 기 기획관의 책임론을 제기한 데 따른 것이다. 이날 김기현 국민의힘 원내대표는 방역실패 책임을 물어야 한다며 "이진석 청와대 국정상황실장, 기모란 두 사람을 즉각 경질해야 한다"고 주장했다.

청와대 관계자는 "최근의 상황은 전염성이 높은 델타 변이 바이러스 등의 요인이 결합되어 일어난 것"이라며 "지금은 이 상황을 다 함께 극복하기 위해 힘을 합쳐야 할 때"라고 말했다.

이날 열린 수도권 특별방역점검회의에서 오세훈 서울시장이 청년층 조기 접종을 건의한 데 대해서는 "8월 초까지 전국 자치단체에 총 300만 명분의 백신을 지원해 지자체 차원에서 접종 우선순위를 정하여 접종하도록 자율권을 줄 예정"이라며 "수도권을 포함해 각 자치단체는 청장년층을 포함해 접종 우선순위를 정해 접종할 수 있음을 질병청장이 회의에서 설명했다"고 답했다.

이날 회의에서는 자가치료에 대해서도 논의됐다. 청와대 관계자는 "이재명 경기지사는 무증상, 경증인 만 12세 이하 소아 확진자, 만 12세 이하 또는 돌봄이 필요한 자녀가 있는 확진 보호자 등을 대상으로 한 경기도 홈케어 시스템 사례를 설명하며, 대상 확대를 건의했다"며 "오세훈·박남춘 시장도 동의 의견을 내면서 논의가 이뤄졌다"고 설명했다. 질병청장은 이에 대해 "실행 가능성, 관리체계 등 실무적인 검토를 거쳐 향후 지자체와 협의해 나가겠다"고 답변했다.

한일 정상회담과 관련해서는 기존 입장을 고수했다. 청와대 관계자는 "최근 일본 언론 보도를 볼 때, 정상의 올림픽 개막식 참석 문제나 한일관계 개선 문제를 정치적으로 이용하는 듯한 인상이 있어 유심히 지켜보고 있다"며 "우리 정부는 한일 정상회담을 가질 용의는 있으나, 회담이 개최되면 성과가 있어야 한다는 입장"이라고 답했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr