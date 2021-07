대전 안산 첨단국방융합클러스터 조성 ‘속도’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 안산 첨단국방융합클러스터 조성사업에 속도가 붙을 전망이다.

대전시는 최근 국토교통부(중앙산업입지정책심의회)로부터 안산 국방클러스터의 산업단지 지정계획을 승인받았다고 12일 밝혔다.

지정계획 승인은 대전지역의 부족한 산업용지 문제를 해결, 조기에 공급할 수 있는 기반을 만들고 산업단지 개발에 대한 지역사회의 불신을 해소하는 단초가 될 것으로 기대된다.

안산 국방클러스터는 유성구 외삼차량기지~남세종IC 인근 북유성대로 일원에 167만㎡ 규모로 조성될 계획이다.

조성사업에는 1조4000억원의 사업비가 투입될 예정이다.

시는 군수사령부, 국방과학연구소, 연구개발특구, KIST 등 국방 관련 기관과 협력해 안산 국방클러스터를 매개로 대전이 첨단국방산업의 허브도시로 성장할 수 있게 한다는 복안이다.

특히 시는 산업용지 부족으로 인한 기업의 관외 유출도 안산 국방클러스터 조성을 통해 해결할 수 있을 것으로 내다본다.

여기에 첨단방산업체 및 중소벤처기업 육성, 청년창업 지원을 통한 대규모 일자리 창출과 기술혁신, 기업유치 둥은 지역 경제발전을 견인할 추진동력이 될 것이라고 시는 강조한다.

고현덕 시 일자리경제국장은 “산업용지 공급시기를 앞당기기 위해 개발제한구역 해제절차를 빠르게 진행하겠다”며 “시는 코로나19와 4차 산업혁명 등 급변하는 산업환경에 대응하기 위해 신규 산업단지 공급계획 수립에도 만전을 기할 것”이라고 말했다.

