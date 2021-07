노루페인트, '온실가스 저감용 방오필름' 관련 특허 출원

2017년 정부 과제 수주, 연비 저감 및 이산화탄소 배출량 감소

[아시아경제 김종화 기자] 노루페인트는 산업통상자원부가 주관하는 산업 핵심기술개발사업 중 하나인 '온실가스 저감용 방오성능을 갖는 선박용 저마찰 필름 기술 개발' 과제를 수주해 개발 중이며, '변성 에테르 폴리디알킬실록산 화합물, 이의 제조방법과 이를 포함하는 해상용 방오도료'와 관련한 특허권을 지난해 12월 출원했다고 12일 밝혔다 .

노루페인트 연구소는 2017년 산학연 협력을 통해 총 60억원 규모의 신규 정부 과제에 선정됐고, 약 4년간의 연구 개발의 결과로 선박용 방오필름 신소재 관련 특허를 출원했다. 연구진은 올해 말 조선산업의 친환경 ESG(환경·사회·지배구조) 방오필름 기술에 대한 개발을 완료할 예정이다 .

최근 국제적으로 ESG 경영이 화두가 되고 선박 온실가스 저감 규제도 크게 강화됨에 따라 해당 기술에 대한 관심도 증가하고 있다. 현재는 수면 아래 잠기는 선박 표면에 따개비, 굴, 해초류 등 수중 동식물들이 부착되는 것을 방지하기 위해 방오도료를 사용하고 있지만 일부 방오도료는 수중에서 코팅 도막이 서서히 녹아 방출되면서 해양 오염에 영향을 미친다 .

노루페인트 연구소는 이런 현상을 방지할 수 있도록 기존 스프레이 타입의 방오도료의 대기해양오염과 복잡한 도장 공정 문제를 해결하고, 해수와 저마찰 성능을 구현해 선박의 연비향상과 온실가스 배출을 저감시키는 방오필름 기술을 개발 중이다.

이 기술은 '저마찰 방오 실리콘 코팅소재와 필름 표면 조절 및 처리' 관련 복합 기술로 구성되며, 선박의 도장 공정에서 비산돼 발생하는 VOC(휘발성유기화합물)를 제거하고 도장 공정을 간소화 시켜 생산성을 향상시킨다 .

앞으로 선박용 도료 시장은 가치창출형 친환경 기술과 도료에 대한 경쟁이 치열하게 전개될 것으로 예상된다. 필름형 방오도료는 선주에게는 선박의 연비 향상, 온실가스 배출 저감 효과를 가져다주며, 조선사에게는 생산성과 안전성을 높여준다. 또 유기화합물 배출을 최소화시켜 환경적으로도 우수하다 .

노루페인트는 해당 기술을 더욱 연구 발전시켜 기후변화대응에 필요한 저탄소 에너지저감형 신소재부품으로 경쟁력을 확보할 예정이다. 이를 통해 우리나라의 주력산업인 조선산업 및 관련 화학제품 분야의 선진기업 원천기술 의존도를 탈피하고, 친환경 ESG 기술을 도입하기 위해 정부와 함께 긴밀히 협력중이다.

노루페인트 관계자는 "필름형 방오도료 원천 기술 개발을 통해 국내 조선산업과 도료산업의 핵심기술을 자립화하고자 연구중이며, 올해 말 완료 예정"이라면서 "기술적용에 따른 연비저감과 이산화탄소 배출량 감소, 기존 스프레이 도장방법 대비 도료 비산이 없는 친환경 ESG 작업장 구축 등의 효과를 기대할 수 있다"고 전했다.

