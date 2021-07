전남소방공무원 '코로나 백신' 2차 접종 시작

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 12일부터 전남지역 소방공무원의 코로나19 백신 2차 접종을 시작한다.

전남소방본부(본부장 마재윤)는 이달 말까지 1차 AZ백신 접종을 마친 소방공무원과 30세 미만 소방공무원 등 3000여명을 대상으로 접종을 완료할 계획이다고 밝혔다.

앞서 119구급대원 849명은 지난달 2차 접종을 완료했으며 2주간의 면역력 형성기간이 지나 보다 안전한 여건 속에서 소방활동을 수행하고 있다.

전남소방은 이번 2차 백신 접종이 완료되면 코로나19 면역력 확보로 현장활동을 수행하는 데 감염 우려를 덜고 보다 더 적극적인 현장활동을 수행할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

마재윤 본부장은 직원과 함께 2차 예방접종을 실시하고 “최근 확진자 급증으로 매우 엄중한 시기인 만큼 직원들의 방역 수칙을 위반하는 사례가 없도록 직원 복무 관리에도 주의를 기울이겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr