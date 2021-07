IBK캐피탈, 암사재활원에 후원금 5700만원 전달

[아시아경제 김진호 기자] IBK캐피탈은 지난 9일 서울 암사재활원에 화재대피공간 마련사업을 위해 후원금 5700만원을 전달했다고 12일 밝혔다.

암사재활원은 장애가 심한 중증 장애아동들에게 다양한 치료 프로그램을 제공하는 장애인 거주 시설이다. IBK캐피탈은 이전에도 가전제품, 장애인 휠체어리프트 차량, 심리안정시설 조성 등 지원한 바 있다.

기부금 전달로 IBK캐피탈은 암사재활원 내 체류형 대피공간 설치를 지원할 예정이다. 화재시 소방서에서 출동하기 전 일정시간 동안 장애우들이 안전하게 대피할 수 있는 공간을 마련해 인명 피해를 최소화하고 화재에 대한 불안감을 해소해 안전한 환경에서 생활하는데 도움을 줄 예정이다.

IBK캐피탈은 IBK기업은행이 100% 지분을 가지고 있는 자회사다. IBK캐피탈 관계자는 "앞으로도 우리 사회의 소외계층과 함께 공존하는 사회공헌활동을 더욱 확대할 계획"이라고 밝혔다.

