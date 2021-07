기업銀, NHN페이코와 제휴 '연 10% 금리 적금 효과' 제공

자동이체 통해 목표금액 달성 시 연 7.7% 특별 포인트 제공

적금 상품 금리 연 2.3%에 더해 연 10% 금리 적금 가입 효과

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 간편금융 플랫폼 기업 NHN페이코와 제휴해 최고 연 10% 혜택을 제공하는 ‘페이코 연 10% 드림’ 이벤트를 실시한다고 12일 밝혔다.

이벤트 대상은 페이코 애플리케이션(앱)에서 'IBK X PAYCO 드림콤보'를 새로 가입한 고객이다. 드림콤보는 입출식 통장과 ‘IBK D-데이 적금’으로 구성돼있으며, 적금은 만기 6개월, 월 최대 20만원까지 납입 가능한 자유적립식 상품이다.

고객이 적금 가입 시 만기 목표금액을 설정하고 입출식 통장에서 적금으로 자동이체를 통해 목표금액을 달성하면 상품 금리와 함께 만기에 연 7.7%의 금리에 해당하는 페이코 포인트를 지급한다. 포인트는 상품 가입을 기준으로 선착순 5000명에게 제공한다.

페이코 포인트는 페이코 앱 내에서 현금처럼 활용이 가능하며, 1포인트 당 1원으로 계좌송금 및 결제 시 활용할 수 있다.

기업은행 관계자는 “카드 실적 등 복잡한 우대 조건 없이 통장 신규 및 자동이체만으로 연 10% 적금을 가입한 효과를 볼 수 있다”며 “앞으로도 경쟁력 있는 제휴 상품 및 이벤트를 지속 선보일 예정”이라고 밝혔다.

한편 기업은행은 다양한 디지털 플랫폼과의 제휴를 통해 은행을 방문하지 않아도 금융상품을 가입할 수 있는 ‘디지털제휴점포’를 운영하고 있으며, 지난 1월에는 페이코와 제휴를 통해 ‘IBK 페이코 지점’을 오픈했다.

