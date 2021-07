SC제일銀, 여성청년 예비창업가 60여명에 '핀테크 웹 세미나' 개최

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행이 여성 청년 예비창업가 60여명에게 ‘글로벌 핀테크 웹 세미나’를 진행했다고 12일 밝혔다.

세미나는 지난 9일 사회공헌 프로그램인 'Women in FinTech 아카데미'의 일환으로 실시됐다. 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹이 여성 예비창업가에게 핀테크 분야의 최신 글로벌 동향을 알려주고 혁신 아이디어 발굴에 도움을 주기 위해 마련했다.

강연은 ‘글로벌 핀테크 트렌드와 디지털뱅킹 금융사고리스크관리 분야의 발전’을 주제로 진행됐다. 강사는 기술혁신 전문그룹인 SC벤처스의 핀테크 전문가와 홍콩 인터넷 전문은행 ‘MOX’의 금융사고리스크관리 총괄 및 자문 직원들이 맡았다.

주로 디지털뱅킹 가속화에 따른 금융사고 예방과 위험관리 기술의 발전 사례를 소개하는 방향으로 진행됐다. 홍콩에서 선도적인 인터넷 전문은행으로 자리 잡은 MOX의 성공 비법도 공유됐다.

웬디 에니스 금융사고리스크관리 총괄은 "여성 청년들이 잠재력을 발휘해 글로벌 핀테크 창업자로서 성공하길 바란다"고 전했다.

