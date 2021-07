LG화학, NB라텍스 생산 3각편대 완성하고 달린다

[아시아경제 김혜원 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 843,000 전일대비 10,000 등락률 +1.20% 거래량 64,119 전일가 833,000 2021.07.12 11:58 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고코스피, 코로나 4차 유행 현실화에 '3210선' 마감..."단기간 조정 불가피"코스피, 1.7% 하락 '3200선' 내줘...외인·기관 1조원대 팔자 close 은 니트릴 장갑의 핵심 원료 NB라텍스 생산기지를 한국, 중국, 말레이시아 3각 편대로 꾸렸다. 오는 2024년 4000억장이 넘는 니트릴 장갑 수요로 12조원대 시장이 열릴 것으로 보고, 세 지역에서 연간 100만t 이상 생산능력을 갖춰 시장을 선점한다는 목표다.

LG화학은 최근 중국 닝보시 용싱법인에 연간 10만t 규모의 NB라텍스 공장을 신설하고 본격 가동에 들어갔다고 12일 밝혔다. 내년 상반기까지 이 공장에서만 11만t 추가 증설을 완료해 총 생산능력을 연간 21만t으로 확대할 예정이다.

말레이시아에서는 현지 국영 석유화학사 페트로나스 케미칼 그룹과 합작법인을 세우고 연간 24만t 규모 공장을 짓고 있으며 2023년 상반기 내 양산을 목표로 한다. 특히 말레이시아는 니트릴 장갑 생산의 70% 이상을 차지해 LG화학은 현지 생산기지를 통해 고객과의 협업 및 제품 공급 등에서 유리한 위치를 선점하게 됐다는 평가다.

국내 여수공장 NB라텍스 생산능력은 연간 28만t으로 늘린다. 지난해 11만t 증설 공사에 착수했으며 내년 상반기 내 상업 가동이 목표다.

기존 천연고무 장갑을 대체하는 니트릴 장갑은 강도와 내화학성이 뛰어나 코로나19 감염 차단을 위한 의료 용도로 사용이 급증했다. 코로나19 종식 이후에도 필수 위생용품으로 인식돼 산업용, 요리용 등 수요가 꾸준할 것으로 보인다. 말레이시아 고무장갑제조연합회(MARGMA)에 따르면 니트릴 장갑의 수요는 연평균 19% 이상의 고성장을 이어가 2024년 4109억장, 약 12조원 시장에 달할 전망이다.

노국래 LG화학 석유화학사업본부장은 "주요 거점별 생산 현지화를 통해 글로벌 고객 대응력을 강화하고, 다양한 신시장을 발굴해 위생용품 분야의 메가트렌드로 자리잡은 NB라텍스 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr