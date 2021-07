SK브로드밴드, 미디어 전용 '오션 에디션 롯데카드' 출시

[아시아경제 구은모 기자] SK브로드밴드가 ‘오션 에디션(OCEAN Edition) 롯데카드’를 출시한다고 12일 밝혔다.

PLCC(Private Label Credit Card) 상품인 오션 에디션 롯데카드는 미디어 전용 신용카드로 고객에게 새로운 미디어 라이프 경험을 선사하는데 초점을 맞췄다. 카드 사용을 통해 원하는 시간에 좋아하는 콘텐츠를 부담 없이 마음껏 즐길 수 있다.

‘오션 에디션 롯데카드’는 국내 최대 영화 편수와 개봉 1년 이내 신작 최다 보유로 고객 만족도가 높은 B tv 대표 월정액 서비스 ‘오션’을 전면에 내세웠다. 전월 이용실적 50만원 이상 시 ‘오션’(영화), ‘지상파 TV’ ‘CJ ENM’(방송) ‘슈퍼키즈클럽’(교육) 등 프리미엄 월정액 서비스 1종을 매월 무료로 제공한다. 50만원 초과 이용실적에 대해서는 B tv에서 주문형비디오(VOD)를 구매할 수 있는 B포인트를 3%(월 최대 3만포인트) 적립해 준다.

SK브로드밴드는 고객 체험 이벤트를 오는 10월18일까지 진행한다. 오션 에디션 롯데카드 고객을 대상으로 전월 이용실적에 따라 최신영화 9편 이용쿠폰(월 3편)을 증정한다. 롯데그룹사 5곳(백화점·마트·슈퍼·홈쇼핑·ON)에서 이용금액의 5%를 할인해주는 프로모션도 2022년 6월27일까지 진행된다.

오션 에디션 롯데카드는 SK브로드밴드 정체성을 반영한 디자인으로 제작됐고, 연회비는 국내 전용과 국내외 겸용 모두 2만원이다. 카드 신청과 자세한 이벤트 내용은 B tv를 통해 확인할 수 있다.

이재광 SK브로드밴드 영업기획그룹장은 “오션 에디션 롯데카드를 통해 고객에게 새로운 미디어 라이프를 선사할 수 있길 기대한다”며 “B tv 대표 월정액 서비스를 통해 원하는 시간에 마음껏 콘텐츠를 즐기시길 바란다”고 밝혔다.

