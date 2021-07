CJ온스타일, 초특가 할인 구매권 응모 행사…“에어컨 97% 할인”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 초특가 할인 구매권 응모 행사 ‘래플 온스타일’을 진행한다고 12일 밝혔다. 당첨자는 여름 시즌에 수요 높은 LG 휘센 에어컨 등의 행사 품목을 최대 97% 할인된 가격으로 구매 가능하다.

래플 온스타일은 응모하는 재미와 당첨에 대한 기대감을 주는 추첨 방식 행사다. CJ온스타일 앱 래플 온스타일 기획전에서 12일·14일·16일에 각 1번 씩 응모 가능하며, 당첨자는 각각 14일·16일·19일 오전 10시에 발표한다. 다음 행사에 응모하면서 지난 당첨 여부도 확인할 수 있다. 고객은 당첨 발표일 자정까지 카카오톡 알리미에 전송된 링크를 통해서 구매 가능하다.

행사 품목은 LG 휘센 에어컨·발뮤다 그린팬S·위닉스 뽀송 제습기이다. LG 휘센 에어컨은 12~13일에 응모 가능하다. 당첨 시 기존가에서 97% 할인된 단돈 9만9000원에 스탠드형 타워에어컨을 구매할 수 있다. 쾌적한 바람이 나오며 우아하고 심플한 디자인으로 실내 인테리어에도 도움이 된다. 발뮤다 그린팬 S 선풍기는 14~15일에 응모할 수 있다. 위닉스 뽀송 제습기는 16~18일 3일간 응모 받는다. 두 상품 모두 89% 할인된 4만9000원에 구매할 수 있다.

CJ온스타일은 모바일 앱 이용 혜택을 높이기 위해 적립금 행사를 동시 진행할 예정이다. 12~18일 ‘페이백위크X핫썸머’를 통해 5만 원 이상 구매한 고객에게 10%를 적립금으로 돌려준다. 행사 품목 카테고리는 식품·유아동·뷰티·패션·가전·침구 등이며, 일자에 따라 카드 별로 5~7%의 즉시할인까지 적용된다.

CJ온스타일 관계자는 “적립금 지급 등 다양한 모바일 앱 행사를 통해 고객에게 실질적인 혜택과 기분 좋은 쇼핑 경험을 제공하겠다”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr