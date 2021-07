"與 대선후보 선거인단 신청했다"는 김재원에…민주당 "역선택 선동" 비판

김재원 "與 대선후보 선거인단 신청하시라…추미애 후보에 마음 간다"

與 "충격적 작태…부끄러운 줄 아시라"

[아시아경제 허미담 기자] 김재원 국민의힘 최고위원이 11일 더불어민주당 경선 선거인단 참여를 공개 독려한 데 대해 민주당 측은 "역선택을 선동하고 있다"고 비판의 목소리를 높였다.

김 최고위원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "민주당의 대선 주자들이 국민선거인단에 신청해 달라고 앞다투어 문자메시지를 보내왔다. 기꺼이 한 표 찍어 드리려고 신청 완료했다"라고 말문을 열었다.

이어 "영화배우 김부선씨가 지지 선언하면 몰라도 이재명 후보님에게는 손이 가지 않는다"라며 "현재까지는 TV에 나와 인생곡으로 '여자 대통령'을 한곡조 뽑으신 추미애 후보님께 마음이 간다. 물론 마음이 달라질 수 있다"고 했다. 아울러 그는 "모두 민주당 국민선거인단에 신청해 정권교체에 힘을 보태어 달라"고 덧붙였다.

김 최고위원의 이 같은 발언은 대선후보 경선 과정에서 국민 여론조사 반영 비율을 높이면 역선택의 부작용이 생길 수 있다는 점을 우회적으로 비판한 것으로 보인다.

김 최고위원은 평소 당내 경선에서도 일반 국민 여론조사의 비중을 높이는 것에 부정적인 입장을 밝혀왔다. 경선에서 일반 국민의 범위를 당원과 무당층으로 한정 짓지 않으면 상대 진영에서 의도를 가지고 참여할 수 있다는 지적이다.

이를 두고 여당에서는 비판의 목소리가 이어지고 있다. 이소영 민주당 대변인은 서면 브리핑을 통해 김 최고위원의 발언을 언급하며 "제1야당의 지도부 구성원이 타당의 당내 경선에 부당하게 개입하며, 자당 지지자들의 집단적 역선택을 선동하고 있다"고 지적했다. 이어 "대한민국 제1야당인 국민의힘의 정치 수준과 단면을 보여주는 충격적 작태"라며 "부끄러운 줄 아시라"고 했다.

또 이 대변인은 "다른 정당의 당내 경선에 개입하고 거짓과 역선택을 유도하는 것은, 공직선거법에서도 제한하고 있는 위법하고 부당한 행태"라며 "민의를 흩트려 대통령 선거의 민주적 선택과정을 교란하고 상대 당 후보 선발에 부당하게 개입하는 김 최고위원의 행위를, 민주당은 결코 좌시할 수 없으며 법률적 대응을 적극 검토할 것"이라고 목소리를 높였다.

이재명 경기도지사 후보 캠프 측 정진욱 부대변인 또한 논평을 내고 "역선택은 민주주의의 근간을 뿌리째 흔드는 사실상의 범죄행위"라며 "국민의힘과 윤석열 지지자 등 야권은 민주당 경선 개입을 즉각 중단하라"고 촉구했다.

여당의 계속된 비판에 김 최고위원은 재차 페이스북에 글을 올려 "왜 화를 내는지 모르겠다. 그대들이 가만히 있는 나에게 문자메시지를 보내, '선거인단이 되어 달라'고 하지 않았나"라고 반문했다.

이어 "정당에 관계없이 모든 국민이 선거인단이 될 수 있다며 200만명이 투표할 거라며 선전하지 않았나. '역선택 효과는 미미할 거라며 자신있다'고 하지 않았나"라고 꼬집었다.

또 그는 "제가 이재명 후보였다면 '김재원 최고위원! 내가 가장 센 후보라서 겁나는가? 그래도 센 주먹끼리 한 판 붙도록 나를 찍어주면 좋겠소'라고 응수했을 것"이라며 "부대변인이란 자가 '역선택은 범죄'라고 소리치며 설치는 꼴을 보니 캠프에 망조가 든 것 같다"고 직격했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr