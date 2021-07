외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 4주 연속 매도세를 지속했다.

4일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 28일부터까지 이달 2일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 4179억원을 순매도했다. 외국인은 코스피시장에서 5422억원을 팔아치웠으나 코스닥시장에서는 1252억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 303,000 전일대비 1,000 등락률 +0.33% 거래량 654,721 전일가 302,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-1일대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?“두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다! close 였다. 외국인은 지난 주 하이브를 2666억원 순매수했다. 뒤이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 849,000 전일대비 4,000 등락률 +0.47% 거래량 132,383 전일가 845,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 소형 배터리, 제2의 전성시대…웨어러블 IT·BoT로 적용 확대신학철 LG화학 부회장, ESG 인재 찾아 美 'BC투어'코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신 close 을 2024억원 순매수했다. 이밖에 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 723,000 전일대비 1,000 등락률 -0.14% 거래량 329,570 전일가 724,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 소형 배터리, 제2의 전성시대…웨어러블 IT·BoT로 적용 확대코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신전영현 사장 "완벽한 기술·제품으로 세상을 가슴뛰게 하자" close (1365억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 414,000 전일대비 1,000 등락률 +0.24% 거래량 517,934 전일가 413,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 쿠팡, 검색순위 조작·납품업체 '갑질' 혐의…공정위 조사코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신 close ·667억원), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 164,500 전일대비 6,000 등락률 +3.79% 거래량 1,312,887 전일가 158,500 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 렘데시비르 50배 효과! 임상결과 발표![e공시 눈에 띄네] 코스피-28일SK바이오사이언스, 코로나19 백신 임상 3상 시험계획 제출…"내년 상반기 상용화 목표" close (653억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,729,000 전일대비 41,000 등락률 -2.32% 거래량 35,414 전일가 1,770,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"LG생활건강, 2Q도 성장 흐름 지속…목표가↑"외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고[종목속으로]백신 접종 확대에 화색도는 LG생활건강 close (503억원), SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 186,000 전일대비 500 등락률 -0.27% 거래량 648,311 전일가 186,500 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 글로벌 합작! 순매수 1위 ‘이 종목’ 단, 이틀만 남았다! 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주 close (367억원), 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 24,750 전일대비 100 등락률 -0.40% 거래량 8,257,740 전일가 24,850 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 “원전” 원천 기술 보유! 7月 황금 수혜 株 또 갑니다!“두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다!전 세계 확산! 큰손 外인이 순매수 1위 “핵심주” close (342억원), 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 35,850 전일대비 1,750 등락률 +5.13% 거래량 2,520,843 전일가 34,100 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 美 월가가 장담하는 ‘코스피’ 황금 테마![클릭 e종목]"한미반도체, 2Q 어닝 서프라이즈 예상…목표가↑"'마이크로 쏘' 국산화 성공한 한미반도체, 2Q 사상 최대 실적 기대 close (326억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 44,800 전일대비 600 등락률 +1.36% 거래량 6,193,831 전일가 44,200 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 HMM, 미주 노선 임시선박 추가 투입…중소화주 물량 60% 선적반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! “美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “백신” 독보적 기업 close (325억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 269,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,054,356 전일가 269,500 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 SK슈가글라이더즈, 환경보호 캠페인 '산해진미 플로깅' 참여SK이노베이션의 물적 분할 꼭 부정적일까…할인율 변경해도 목표주가↑김준 SK이노베이션 사장 "회사 비전, 구성원과 실시간 공유하라" close 이었다. 외국인은 지난 주 SK이노베이션을 3752억원 순매도했다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 4,407,703 전일가 160,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 [자금조달]한토신, 카카오빌딩 'H스퀘어' 인수자금 7900억 조달 성사美 월가가 장담하는 ‘코스피’ 황금 테마!LG, 카카오모빌리티에 1000억원 지분 투자…"신사업 공동 모색"(상보) close 를 2404억원 팔았다. 이밖에 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 8,753,097 전일가 80,100 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 "사람을 이해·배려하는 로봇청소기"…삼성 디자이너들이 말하는 '제트봇 AI'"프리미엄이 대세"…올해 QLED·OLED 출하량 신기록 경신한다美 월가가 장담하는 ‘코스피’ 황금 테마! close (2278억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 73,100 전일대비 300 등락률 -0.41% 거래량 1,203,733 전일가 73,400 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고개인의 변심…곱버스로 갈아탔다코스피, 오후 들어 상승폭 축소…외국인·기관 순매도 close (1935억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 2,000 등락률 -1.61% 거래량 3,983,921 전일가 124,500 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 美 마이크론 실적 '껑충'…삼성·SK하이닉스 호실적 기대감↑[위크리뷰]'33조 추경' 경기살리기 사활…"정책 실효성 낮다" 지적도SK하이닉스, 행복GPS 사업 강화 위해 복지부·경찰청과 맞손 close (910억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 54,500 전일대비 200 등락률 -0.37% 거래량 1,687,207 전일가 54,700 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 카뱅 상장에 KB금융 투자 '잭팟'…위협적 경쟁자 등장은 '불안'숨고르는 은행株, 하반기 다시 뛴다주식거래엔 막힌 '소수점거래' close (887억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 283,500 전일대비 3,500 등락률 -1.22% 거래량 356,686 전일가 287,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-1일외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고개미들, 올해도 삼성전자 사랑 '여전' close (798억원), 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 24,350 전일대비 400 등락률 +1.67% 거래량 5,882,215 전일가 23,950 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, 베이커휴즈와 탄소중립·수소 협력 맞손[특징주]삼성엔지니어링, 수주 달성 기대감에 6% 강세 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close (554억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 1,500 등락률 -0.56% 거래량 352,786 전일가 267,500 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감 close (539억원), 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 2,600 등락률 -3.05% 거래량 2,050,257 전일가 85,300 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close (534억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

증시는 완만한 우상향 흐름을 지속할 것이란 전망이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "미국 경기, 한국 수출 호조, 2분기 실적 전망 등 대내외 변수는 증시에 긍정적"이라며 "증시를 억누르는 요인은 코로나19 변이 확산 우려인데 전체 확진자 증가나 백신 접종자의 확진 여부보다는 중증 환자 증가 여부, 사망률 상승 등이 중요하다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr