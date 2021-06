출근 재개 앞두고…美 기업들 "백신 접종 의무화"

샌프란시스코시 모든 직원에 접종 의무화

백신 의무화 미온적이던 기업들도 달라져

[아시아경제 김지희 기자] 미국 기업과 지방정부들이 코로나19 백신 접종을 의무화하고 나섰다.

캘리포니아 샌프란시스코시는 지난 23일(현지시간) 미국 대도시 가운데 처음으로 모든 직원에 코로나19 백신 접종을 의무화한다고 발표했다. 백신 의무 접종은 샌프란시스코시에서 일하는 공무원 3만5000명에게 적용된다. 시에서 일하는 공무원들은 미 식품의약국(FDA) 승인을 받은 화이자, 모더나, 얀센의 코로나19 백신을 접종해야 한다.

백신 의무화에 미온적인 태도를 보이던 기업들 중에서도 전 직원에 백신 접종을 요구하는 곳이 늘고 있다. 미 인터넷매체인 악시오스는 백신 의무화와 거리를 두던 기업들 사이에 기류가 바뀌고 있다고 지난 26일 전했다. 그간 미국 기업들은 채용 시즌에 백신접종을 의무화할 경우 구직자들이 거부감을 느껴 지원을 꺼릴 수 있다는 이유를 들며 부담감을 호소해왔다.

하지만 최근 뉴욕 월가 금융회사 등 기업들이 사무실 출근 재개를 앞둔 직원들에게 백신 접종을 압박하기 시작했다. 먼저 모건스탠리는 지난주 코로나19 백신을 접종하지 않은 이들이 사무실로 출근해 근무하는 것을 금지하겠다고 선언했다. 세계 최대 자산운용사인 블랙록도 다음달부터 접종을 완료한 직원들만 사무실 복귀를 허용할 방침이다.

JP모건체이스도 지난 23일 미국 내 모든 직원에게 백신 접종을 강력 권고하며 접종 의무화 가능성을 예고했다. JP모건체이스는 백신을 맞지 않은 직원들의 경우 마스크 착용을 의무화하고, 매일 발열 체크 등을 진행할 예정이다.

지난달 미 연방정부는 기업들이 직원에게 백신 접종을 의무화하는 것은 합법이라고 발표한 상태다. 다만 직장 내 백신 접종 의무화에 대한 미국인들의 의견은 여전히 나뉜다. 이달 초 악시오스-입소스가 발표한 여론조사에 따르면 직장 내 백신접종 의무화 조처와 관련해 응답자의 절반 이상인 52%가 지지한다고 답했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr