[아시아경제 윤동주 기자] 대선 출마를 선언한 더불어민주당 박용진 의원이 27일 국회 소통관에서 경제관련 회견을 하고 있다. 박 의원은 이날 "일자리 창출을 위한 법인세 감사와 일하는 사람들을 위한 소득세 감세를 통해 기업 활력과 내수시장 확대를 동시에 추구하겠다"고 했다.

