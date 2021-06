해수부, 아시아 크루즈협의체 가입 2024년까지 연장

[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 코로나19 이후 시대를 대비하기 위해 '아시아 크루즈협의체'(ACC) 가입을 오는 2024년 6월30일까지로 연장한다고 27일 밝혔다.

ACC는 아시아 지역 내 크루즈산업을 발전시키고자 지난 2014년 설립됐다. 현재 한국, 홍콩, 대만, 필리핀, 중국이 참여하고 있다. 한국은 2017년에 가입해 올해 6월 회원자격이 만료될 예정이었지만 이번에 3년을 연장했다.

해수부는 앞으로 부산, 인천, 제주, 강원 속초, 전남 여수 등 우리나라를 대표하는 크루즈 기항 도시와 함께 지방자치단체의 특색 있는 관광 상품을 개발하고 교통 편의를 높여 기항지로서의 매력을 강화할 예정이다. 한국에 기항하는 외국 크루즈 선에는 접안료를 감면해 주는 등 다양한 혜택도 준비하고 있다. 오는 9월에는 미국 마이애미에서 열리는 세계 최대 규모 크루즈 박람회에도 지자체와 함께 참가해 한국이 해외 크루즈 노선에 기항지로 포함될 수 있도록 홍보할 예정이다.

국내 크루즈 관광객은 2017년 1만5000여명 수준에서 2019년에는 3만6000여명으로 두 배 이상으로 증가했다. 해수부는 이런 수요를 고려해 코로나19로 침체한 국내 크루즈산업을 회복하고자 연안 크루즈 사업도 추진할 예정이다.

전준철 해수부 해양레저관광과장은 "코로나19로 인한 크루즈 입항 금지 조치로 국내는 물론 전 세계 크루즈 산업이 어려움을 겪고 있다"면서 "아시아 크루즈협의체를 통해 회원국과 긴밀한 협력체계를 구축해 코로나19 이후 크루즈 산업 재도약을 착실히 준비하겠다"고 말했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr