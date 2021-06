삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자가 프랑스와 영국에 '비스포크 홈(BESPOKE HOME)' 체험 공간을 만들고 유럽 소비자 공략에 나섰다. 현재 프랑스에는 비스포크 냉장고, 오븐, 전자레인지 등을 판매하고 있으며, 연내에 제품 라인업을 확대할 예정이다.

삼성전자는 21~25일(현지시간) 프랑스 파리에 위치한 유명 백화점 '갤러리 라파예트'에 비스포크 홈을 전시하고 냉장고·식기세척기·인덕션·세탁기·에어드레서·슈드레서·무선청소기 등 총 13종의 비스포크 가전을 선보였다.

이 중 냉장고, 식기세척기, 인덕션 등 일부 제품은 삼성전자가 지난해 프랑스 국립 요리학교 페랑디와 협업해 갤러리 라파예트 본점 3층에 오픈한 쿠킹 스튜디오 '컬리너리 아뜰리에'에 상시 설치할 예정이다.

삼성전자는 지난달 31일부터 영국 런던 도심에 위치한 삼성 킹스크로스 브랜드 쇼케이스에도 비스포크 홈을 직접 체험해 볼 수 있는 쇼룸을 마련해 연말까지 상시 운영한다. 이 쇼룸은 주방, 라운지, 스튜디오 등 3가지 콘셉트의 거주 공간을 연상할 수 있게 꾸몄다.

삼성전자는 이처럼 비스포크 홈을 체험할 수 있는 공간을 미국 등으로 확대해 해외 소비자와의 접점을 늘려나갈 계획이다.

이강협 삼성전자 생활가전사업부 부사장은 "비스포크 홈은 디자인과 효율적인 공간 활용을 중시하는 유럽 소비자에게 호응을 얻을 것으로 기대한다"면서 "국내 시장에서의 성공을 해외에서도 이어나갈 것"이라고 말했다.

