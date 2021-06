17일 서울 서초구 양재천 주변에 하얀 메밀꽃이 흐드러지게 피어 있다. 서초구는 지난해 코스모스꽃밭과 유채꽃밭에 이어 올 봄 양재천 수변무대 인근에 3,500㎡ 규모의 메밀꽃밭을 조성했다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.