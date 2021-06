'검찰 인사 논의'… 김오수 "강력히 얘기할 것" 박범계 "경청해 듣겠다"

[아시아경제 김대현 기자] 박범계 법무부 장관과 김오수 검찰총장이 검찰 고위 간부 인사에 대한 협의에 들어갔다.

3일 박 장관과 김 총장은 이날 오후 4시부터 서울 서초구 서초동 서울고검 회의실에서 검찰 고위 간부 인사방안을 논의 중이다. 이정수 법무부 검찰국장과 조종태 대검 기획조정부장도 배석했다.

협의에 들어가며 김 총장은 "장관님을 모시고 많은 이야기를 강력하게 이야기하겠다"고 말했다. 박 장관은 "총장님 말씀을 경청해 충분히 듣겠다"고 답했다.

이날 김 총장은 인사안에 관한 구체적인 의견이 담긴 것으로 보이는 서류 봉투를 들고 왔다. 그는 전날 박 장관을 예방하며 조직 개편안과 관련한 검찰 내부의 우려와 걱정을 전한 바 있다.

두 사람은 법무부가 추진 중인 검찰 조직개편안에 대해서도 함께 협의할 예정이다.

