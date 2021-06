[아시아경제 부애리 기자] 크래프톤은 '배틀그라운드 모바일 인도' 사전 예약자가 2000만명을 돌파했다고 3일 밝혔다.

이는 지난달 18일 사전예약을 시작한 지 2주 만의 기록이다.

'배틀그라운드 모바일 인도'는 인도에서만 서비스 된다. 출시일은 추후 발표할 예정이다.

한편 한일을 제외한 배틀그라운드 글로벌 서비스는 중국 텐센트가 운영을 맡고 있다. 하지만 인도와 중국 간 국경 분쟁이 발발하면서 지난해 9월 인도 현지 서비스가 중단됐다. 이에 크래프톤은 인도에 '배틀그라운드 모바일'을 직접 서비스에 나섰다.

