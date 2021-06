신일전자, 저소음·고효율 ‘2in1 BLDC 팬’ 출시

CJ온스타일 ‘강주은의 굿라이프’서 론칭

[아시아경제 김희윤 기자] 신일전자는 CJ온스타일 ‘강주은의 굿라이프’를 통해 ‘2in1 BLDC 팬’을 출시한다고 3일 밝혔다.

신일전자에 따르면 이번에 출시한 팬은 오랜 기간 축적한 모터 기술에 저전력·저소음을 실현했다. 단순하지만 세련된 디자인을 접목해 인테리어 효과도 낼 수 있다.

앞서 신일전자는 지난달 ‘코드리스 팬’(Smart S DC FAN)을 출시하고 롯데홈쇼핑에서 출시 방송을 진행했다. 방송 당시 1시간 만에 6920대를 판매, 12억 9000만원의 판매고를 올렸다.

이번에 출시한 제품은 스탠드형과 테이블형 선풍기를 결합한 ‘2in1’(투인원) 제품이다. 분리형 파이프를 이용해 제품 높낮이를 조절할 수 있다. 또한 저전력·저발열·고효율 BLDC모터를 장착해 소비전력과 소음을 줄이고 내구성은 높였다는게 신일 측의 설명이다.

아울러 편의성 증대를 위해 전원 오프 시 제품 헤드가 정면으로 자동 복귀하는 회전 복귀 모드와 주변 온도를 감지해 자동으로 바람을 설정하는 ECO모드, 작동 상태를 음성으로 안내하는 스마트 음성안내 기능 등을 더했다.

신일전자는 ‘2 in1 BLDC 팬’ 출시에 맞춰 다양한 프로모션을 진행한다. 홈쇼핑 방송 중 추첨을 통해 15명에게 자사 창문형 에어컨(SMA-M7000BH)을 증정할 예정이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr