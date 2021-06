GS샵, KB국민카드·LG유플러스와 업무협약 체결…“빅데이터 동맹”

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 3일 KB국민카드·LG유플러스와 ‘이업종 데이터 융합플랫폼을 통한 빅데이터 동맹’을 위한 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.

이업종 데이터 융합 플랫폼은 지난해 5월 KB국민카드와 AB180, 롯데백화점, 다나와, 중고나라, 티머니, 토파스여행정보 등 7개 기업이 제휴한 고객동의 기반 데이터 플랫폼이다.

이 플랫폼은 GS샵의 주요 투자사 중 하나인 데이터 인프라 전문기업 AB180이 운영하고 있다. 쇼핑, 검색 컨텐츠, 교통, 소비 등의 다양한 데이터를 융합해 초개인화 및 신사업 발굴 등에 활용하고 있다.

GS샵은 KB국민카드·LG유플러와 이번 협약을 통해 유통 및 통신 관련 빅데이터와 기존 데이터를 결합하고 국내 최고 수준의 데이터 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 오는 7월 GS리테일과 합병을 앞두고 있는 만큼 온오프 믹스와 관련한 다양한 새로운 영역에 융합 빅데이터를 적용하고, 기존과는 다른 새로운 혁신 서비스를 기획할 계획이다.

박영훈 GS샵 부사장은 “데이터3법 이후 민간 영역에서 가장 큰 규모의 데이터 동맹인 만큼 이를 기반으로 한 초개인화 등 획기적인 고객가치 창출을 기대한다”며 “더 나아가 우리나라 데이터 경제 활성화에도 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

