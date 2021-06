NS홈쇼핑, 냉방가전 특집 방송…할인·적립금 혜택도

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 오는 30일까지 냉방 가전을 구매하면 할인혜택과 적립금을 주는 '오싹한 가전’ 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 이벤트에선 행사카드 결제 시 5% 청구 할인과 함께 에어컨의 경우 10만원, 창문형 에어컨은 5만원, 서큘레이터는 구매 결제 금액의 10%를 적립금으로 돌려준다. 냉방 가전 상품 방송 중 ‘오싹한 여름’ 로고가 노출된 방송 상품을 전화, 인터넷, 모바일로 구매 후 배송 완료된 건에 한해 적립금 지급 대상이 된다.

NS홈쇼핑은 이달 냉방 가전 상품을 집중 편성한다. 3일에는 삼성 윈도우핏 에어컨을 방송한다. 베이지, 그린, 핑크 중에서 컬러를 선택할 수 있어 인테리어에도 도움을 주고, 2중 바람 날개로 강력한 회전 냉방으로 시원하고, 저소음 모드 사용시 전력도 절전할 수 있는 스마트한 냉방가전이다. 4일엔 홈멀티 비스포크 삼성 무풍 에어컨, 5일엔 LG 휘센 에어컨을 판매한다.

NS홈쇼핑 관계자는 “창문형 에어컨, 무풍 에어컨, 스마트 에어컨, 냉방을 효율적으로 관리 할 수 있는 써큘레이터까지 다양한 냉방 가전 상품을 만나 보시고 풍성한 이벤트 혜택과 함께 기분 좋은 쇼핑을 하시길 바란다”고 말했다.

