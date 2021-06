ESG 경영 강조 유통업계…'환경의 날' 챙긴다(종합)

[아시아경제 김유리 기자] ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강조하고 있는 유통업계가 오는 5일 '세계 환경의 날'을 맞아 친환경 마케팅에 나선다.

◆'친환경 VIP' '종이없는 영수증 선물'…소비자 친환경 참여 독려

3일 현대백화점은 '2021 상반기 친환경 VIP 제도'를 운영한다고 밝혔다. 1년에 두 번(상·하반기 1회) 구매 금액에 상관없이 헌 옷 기부(365 리사이클 캠페인) 등 친환경 활동에 참여한 현대백화점카드 회원에게 엔트리 VIP 등급인 '그린' 혜택을 제공하는 프로그램이다. 지난해 친환경 VIP 제도를 업계 최초로 도입한 데 이어 올해는 참여할 수 있는 활동을 11개로 확대하고 VIP 혜택 제공 기간도 3개월로 늘렸다.

운영 기간 중 '안쓰는 플라스틱 용기 가져오기' 등 11대 친환경 활동 가운데 5개 이상에 참여한 후 16개 점포 사은데스크에서 인증을 받으면 '그린' 등급을 받게 된다. 혜택은 다음달부터 9월까지 3개월간 제공된다. '그린' 고객에게는 5% 할인(일부 품목 제외), 3시간 무료 주차, 한 달에 4번 무료 커피 등이 제공된다.

신세계백화점은 조선호텔 침구를 재활용한 에코백 2000개와 반려동물 방석을 만들고, 플로깅(산책하며 쓰레기를 줍는 환경보호 활동)을 위한 재사용 가능 플로깅백 2000개를 사은품으로 준비했다. 에코백은 호텔에서 사용한 최상급 린넨 침구를 수거해 세탁 및 별도의 손질을 거쳐 재탄생한 제품이다.

에코백·플로깅백은 신세계 애플리케이션을 통해 전자영수증 발급 신청을 한 고객 대상으로 증정해 종이 없는 친환경 쇼핑 문화를 독려할 계획이다. 당일 5만원 이상 구매 시 받을 수 있다. 반려동물 방석은 친환경 브랜드 '레미투미'와 협업해 만들었다. 4일부터 10일까지 행사 기간 동안 100개 한정으로 판매한다. 가격은 4만9000원이다.

◆온·오프 '친환경 기획전'도 속속

이마트도 친환경 소비 촉진에 나선다. 이마트는 오는 30일까지 전국 점포와 트레이더스에서 판매하는 2000여개 신선·가공·생활·주방용품 등 친환경 인증 상품을 '그린카드' 또는 '에코머니' 로고가 있는 카드로 구매할 시 에코머니를 기존 대비 10배 적립하는 '그린 장보기' 행사를 연다. 상품 가격의 15~90%에 해당하는 에코머니를 적립할 수 있고 일부 상품에 최대 50% 행사카드 할인과 신세계포인트 적립 할인 등도 적용해 친환경 소비를 실천하는 고객들은 연중 가장 큰 혜택을 받을 수 있다.

롯데마트는 오는 16일까지 무(無) 플라스틱 캡 세제 '무궁화 친환경세제'를 1만원 이상 구입한 고객에게 재활용이 가능한 '같이가요 장바구니'를 증정한다. 무궁화와 협업해 단독 출시한 '친환경 주방세제'(각 700㎖)와 '친환경 세정제'(주방용)도 각각 2000원에 판매한다.

홈플러스 역시 오는 23일까지 온라인을 통해 '필(必)환경 기획전' 행사 상품을 1개 이상 구매 시 구매 금액의 5%(최대 5000원)를 마일리지로 적립해 주고, '에코 장바구니' 4종 구매 시에는 마일리지 1000점을 추가로 적립해 주는 캠페인을 진행한다.

온라인몰 롯데온은 '세상을 바꾸는 착한소비 기획전'을 열었다. 지구를 지키는 '친환경 상품', 세상을 따뜻하게 만드는 '사회공헌 상품', 높은 수준의 기준을 맞춘 '동물복지 상품', 공유가치를 창출해 지역사회를 살리는 '캡슐커피' 등 4가지 테마로 나눠 19개 파트너사의 200여개 상품을 소개하고 있다.

CJ온스타일은 환경의 날을 기념해 유통업계 최초로 도입한 '이지 오픈 테이프' 사용을 본격화한다. '이지 오픈 테이프'는 테이프 분리가 쉽도록 제작해 포장재 개봉과 분리배출 편의성을 높인 테이프다. 이지 오픈 테이프는 가장자리 5㎜에 접착제를 적용하지 않아, 그 부분을 잡아당기면 박스에서 칼 없이도 테이프를 뜯어낼 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr