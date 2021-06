포항시, 지진피해 지원금 신청 6만건 돌파 … 8월말 마감

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 지난해 9월21일부터 시작된 포항지진 진상조사 및 피해구제 등을 위한 특별법에 따른 피해자 인정 및 지원금 신청 건수가 올해 5월31일 기준으로 6만 건을 돌파했다고 3일 밝혔다.

총 접수건수는 6만31건이다. 유형별로 인명피해 882건, 주택피해 5만3166건, 소상공인 3812건, 중소기업 221건, 농축산시설 59건, 종교시설 186건, 가재도구 등 기타 1705건이다. 전체 피해접수의 약 88%가 주택피해이다.

특히, 피해구제심의위원회의 1차 지원금을 결정한 올해 3월부터 5월까지 세 달 동안 접수건수는 총 2만9606건, 일평균 470여 건이다. 이는 접수가 시작된 지난해 9월부터 올해 2월까지의 일평균 300건에 대해 56% 늘어난 수치다.

시는 현재 1, 2차 지원금은 지급을 완료했다. 3차 지원금이 오는 6월말 지급되면 접수건수는 좀 더 늘어날 것으로 예상하고 있다.

피해자 인정 및 지원금 신청접수 기한은 8월말까지다. 포항시는 공동주택 공용부분의 지원한도 상향(1억2000 → 5억), 구분 소유된 상가건물 공용부분 지원 규정 마련 등 지진피해 지원금 지원 관련 변경 사항에 대한 홍보를 강화하고 있다.

도병술 방재정책과장은 "지진피해 신청접수는 주택의 피해뿐만 아니라 종교시설, 사립보육시설, 소규모 사업장 등 지진으로 피해를 입은 물건은 모두 신청이 가능하다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr