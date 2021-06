AK플라자, 문화아카데미 여름학기 회원 모집

[아시아경제 임춘한 기자] AK플라자는 MZ세대부터 액티브 시니어까지 다양한 연령층을 겨냥한 문화아카데미 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.

AK플라자는 적극적으로 인생의 후반기를 즐기는 액티브 시니어를 위한 디지털 헬프 클래스를 운영한다. 디지털 헬프 클래스는 로쉬코리아의 시니어 라이프 스타일 플랫폼 시소(시니어는 소중하니까)와 함께 진행된다. IT 전문 강사들이 시니어 고객 눈높이에 맞춰 생활 편의를 위한 애플리케이션 사용법, 모바일 쇼핑법 등 다양한 IT 분야 사용법을 1:1 맞춤형으로 강의한다. 해당 프로그램은 6월부터 AK플라자 백화점 전점에서 정기적으로 월 1회 운영 예정이다.

MZ세대를 위한 친환경 프로그램인 플로깅과 지구엄마살롱도 선보인다. 스웨덴어 이삭을 줍다(Plocka Upp)와 영어 조깅(Jogging)의 합성어인 플로깅은 환경과 건강을 생각하는 2030을 중심으로 빠르게 확산되고 있는 MZ세대 문화다. 프로그램 참여자는 크루와 함께 약 1시간 가량 지역 내 야외공원에서 가벼운 조깅과 함께 쓰레기를 주우며 환경 정화를 진행한다. 참여자 전원에게는 생분해 가능한 친환경 미션봉투와 플로깅 맵, 비건 간식이 제공된다.

친환경 살림을 위한 엄마들의 모임인 지구엄마살롱은 MZ세대 주부들의 인기에 힘입어 6월과 7월에도 지속 운영된다. 6월에는AK플라자가 위치한 지역 내 제로웨이스트 샵과 함께 친환경 살림 소품 만들기를 진행한다. 7월에는 지역 농가업체 오성황금향농장과 함께 제철 과일, 못난이·흠집과일 등으로 만드는 청귤청&샐러드 클래스를 운영한다.

AK플라자 관계자는 “이번 여름학기는 MZ세대부터 액티브 시니어까지 다양한 연령층의 AK플라자 회원들이 참여할 수 있는 프로그램 기획에 중점을 뒀다”며 “앞으로도 양질의 프로그램을 통해 지역을 대표하는 문화공간으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

