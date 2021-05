文대통령, 19일 바이든 美대통령 초청으로 워싱턴行 (종합)

한미정상회담, 美 하원 의장 면담 예정…애틀란타 SK이노베이션 공장 방문도 추진

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 조 바이든 미국 대통령 초청으로 19일부터 22일까지 워싱턴DC를 공식 실무 방문한다.

정만호 청와대 국민소통수석은 18일 춘추관 브리핑을 통해 "문 대통령은 19일 오후 서울을 출발한 뒤 현지 시간 같은 날 오후 워싱턴에 도착할 예정"이라며 "공식일정은 방문 이튿 날인 20일 시작될 예정"이라고 밝혔다.

문 대통령은 20일 오전 미국 알링턴 국립묘지를 방문해 무명용사 묘에 헌화할 예정이다. 이날 오후에는 미국 의회를 방문해 낸시 팰로시 하원의장을 비롯한 하원 지도부와 간담회를 진행한다.

21일 오전에는 백악관을 방문해 카멀라 해리스 미국 부통령을 접견한다. 오후에는 백악관에서 한미정상회담을 진행하고 회담 직후 공동 기자회견을 가질 예정이다. 이후 워싱턴 한국전쟁기념공원의 한국전 전사자 추모의 벽 착공식에 참석한다.

방미 마지막 날인 22일 오전에는 윌턴 그레고리 추기경을 면담하고 오후에 애틀란타로 이동해 현지 진출 기업인 SK이노베이션 공장을 방문하는 일정을 추진한다. 문 대통령은 서울에 23일 저녁 도착할 예정이다.

청와대 고위 관계자는 코로나19 백신 공유 문제와 관련해 "코로나19 때문에 모든 일정이 긴박하게 짜여 있다. 협의할 사안들이 많다. 양국 간 백신과 관련해 다양한 방안을 논의하는데 어떤 형태로 어떤 논의를 하는지는 말하기 어렵다"고 전했다.

청와대 고위 관계자는 한반도 현안 문제가 한미 정상회담 성명에 들어가는지에 대한 물음에 "정상회담 성명에 들어가는 것은 이 시간에도 협의 중"이라고 말을 아꼈다.

한편 청와대는 동행하는 기업인들에 대해서는 "(한미) 기업 간 논의되고 있어서 정부가 구체적인 상황을 말하는 것은 적절치 않다"면서 "행사가 될 지, 이벤트가 될 지 구체적으로 정해지면 그때 말씀 드리는 게 적절할 것 같다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr