기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대"

코스닥 장중 975선까지 떨어지며 1%대 하락폭 나타내기도

"제조업 이어 서비스업도 모멘텀 가세 예상"

[아시아경제 공병선 기자]기관과 외국인의 매도세가 코스피 지수 하락으로 이어졌다.

30일 코스피는 전 거래일 대비 0.83%(26.21포인트) 하락한 3147.86으로 장을 마쳤다. 이날 오후 1시56분 3143.38까지 떨어지기도 했다.

기관과 외국인의 매도세가 거셌다. 기관과 외국인은 각각 7911억원, 5581억원을 순매도했다. 개인은 2010억원을 사들였다.

대부분 업종이 하락했다. 건설업의 하락폭은 3.26%로 가장 컸다. 이어 철강금속(-2.81%), 의료정밀(-1.92%), 비금속광물(-1.59%), 서비스업(-1.35%) 등 순으로 떨어졌다. 증권(2.21%), 은행(1.72%), 운수창고(0.50%), 금융업(0.30%), 섬유의복(0.04%) 등은 상승했다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 떨어졌다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 3,500 등락률 -2.99% 거래량 4,304,972 전일가 117,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close 의 하락폭은 -2.99%로 가장 컸다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 654,000 전일대비 18,000 등락률 -2.68% 거래량 279,397 전일가 672,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (-2.68%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,000 전일대비 5,500 등락률 -2.53% 거래량 1,161,294 전일가 217,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (-2.53%), POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 364,000 전일대비 9,000 등락률 -2.41% 거래량 497,056 전일가 373,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (-2.41%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 932,000 전일대비 19,000 등락률 -2.00% 거래량 541,415 전일가 951,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”LG엔솔-롯데렌탈, 전기차 'BaaS' 사업 손 잡는다 close (-2.00%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 359,500 전일대비 7,000 등락률 -1.91% 거래량 1,021,211 전일가 366,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (-1.91%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 2,000 등락률 -1.54% 거래량 3,936,545 전일가 130,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세삼성전자 물리셨나요?! 반도체 “국산화” 성공! 최대 수혜주 적중했습니다코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것” close (-1.54%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 2,500 등락률 -0.93% 거래량 685,105 전일가 268,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (-0.93%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 17,268,086 전일가 81,700 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 이재용, 이건희 삼성생명 지분 절반 상속…개인 최대주주 등극[속보]삼성전자 "이재용 등 유족 법정 비율대로 이건희 지분 상속"기관·외국인 매도에…코스피 약보합세 close (-0.24%) 등 순으로 떨어졌다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 804,000 전일대비 4,000 등락률 +0.50% 거래량 65,641 전일가 800,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close 는 0.50% 상승했다.

같은 날 코스닥은 전 거래일 대비 0.73%(7.24포인트) 하락한 983.45으로 장을 마감했다. 이날 오후 1시58분 975.66까지 떨어지며 1%대 하락폭을 보이기도 했다.

역시 외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 265억원, 90억원을 팔아치웠다. 개인은 432억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 컴퓨터서비스의 하락폭은 -2.98%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(-2.14%), 디지털컨텐츠(-1.88%), IT S/W&SVC(-1.59%), 출판·매체복제(-1.42%) 등 순이었다. 방송서비스(1.03%), 통신방송서비스(0.48%), 오락·문화(0.16%), 정보기기(0.15%), IT 부품(0.10%) 등은 올랐다.

하락한 시가총액 상위 10개 종목이 다수였다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 80,700 전일대비 2,200 등락률 -2.65% 거래량 251,661 전일가 82,900 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close 의 하락폭은 -2.65%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 133,000 전일대비 3,100 등락률 -2.28% 거래량 246,718 전일가 136,100 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (-2.28%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 54,200 전일대비 400 등락률 -0.73% 거래량 365,601 전일가 54,600 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (-0.73%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 56,400 전일대비 300 등락률 -0.53% 거래량 234,433 전일가 56,700 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (-0.53%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,100 전일대비 100 등락률 -0.30% 거래량 696,222 전일가 33,200 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (-0.30%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 112,200 전일대비 100 등락률 -0.09% 거래량 988,219 전일가 112,300 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (-0.09%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 181,000 전일대비 100 등락률 -0.06% 거래량 182,136 전일가 181,100 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (-0.06%) 순이었다. 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 103,300 전일대비 2,700 등락률 +2.68% 거래량 508,760 전일가 100,600 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (2.68%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 144,000 전일대비 3,000 등락률 +2.13% 거래량 202,106 전일가 141,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (2.13%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 336,500 전일대비 700 등락률 +0.21% 거래량 28,016 전일가 335,800 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (0.21%)는 상승했다.

경기 개선 모멘텀은 여전히 유효한 상황이다. 국내에선 제조업에 이어 서비스업도 모멘텀에 가세할 것이란 관측이 나온다. 미국과 유럽에서 백신 보급에 힘을 쓰면서 제조업에 대한 수요가 견조한 동시에 단계적인 거리두기 조치 완화가 기대된다는 이유에서다. 김찬희 신한금융투자 연구원은 “선행지수 순환변동치는 10개월 연속 전월 대비 상승세를 이어갔고 금융 및 심리, 실물지표 개선도 개선되고 있다”며 “제조업 부문에선 자동차 부품 부족 등 생산 차질 가능성과 코로나19 재유행 등 불확실성은 잠재하나 개선세는 이어질 것”이라고 분석했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr