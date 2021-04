기관·외국인 매도에…코스피 약보합세

코스닥은 1%대 하락폭 나타내

[아시아경제 공병선 기자] 기관과 외국인의 매도세가 이어지면서 코스피가 약보합세를 나타냈다.

30일 오후 1시53분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.88%(27.84포인트) 하락한 3146.23을 기록했다. 오전 11시9분 3144.05까지 내려갔으나 오후12시20분 3165.62로 오르는 등 등락을 거듭하고 있다.

기관과 외국인의 매도세가 거세다. 기관과 외국인은 각각 3740억원, 1557억원을 순매도했다. 개인은 5561억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 건설업의 낙폭이 -3.18%로 가장 컸다. 이어 철강금속(-2.95%), 의료정밀(-2.51%), 비금속광물(-1.99%), 서비스업(-1.72%) 등 순으로 떨어졌다. 증권(2.26%), 은행(1.78%), 운수창고(0.86%), 금융업(0.54%), 섬유의복(0.44%) 등은 상승했다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 3,500 등락률 -2.99% 거래량 3,541,618 전일가 117,000 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세“반도체” 관련주 물리셨나요? “히든종목” 입수했습니다 close 의 하락폭이 -3.42%로 가장 컸다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 356,000 전일대비 10,500 등락률 -2.86% 거래량 806,653 전일가 366,500 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세[클릭 e종목] "네이버, 1Q 영업익 예상 밑돌았지만…광고 매출 간만에 ↑" close (-3.27%), POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 364,000 전일대비 9,000 등락률 -2.41% 거래량 382,688 전일가 373,000 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세[2021 미래기업포럼]포스코 "경제적 성과·사회적 가치창출 동시 추구" close (-2.82%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 6,000 등락률 -2.76% 거래량 934,852 전일가 217,500 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세기아, 전기차 EV6 일부 모델에 국산 타이어 단다 close (-2.76%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 654,000 전일대비 18,000 등락률 -2.68% 거래량 221,037 전일가 672,000 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회 close (-2.53%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 932,000 전일대비 19,000 등락률 -2.00% 거래량 439,317 전일가 951,000 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”LG엔솔-롯데렌탈, 전기차 'BaaS' 사업 손 잡는다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-2.42%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 2,500 등락률 -1.92% 거래량 3,146,113 전일가 130,000 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 물리셨나요?! 반도체 “국산화” 성공! 최대 수혜주 적중했습니다코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close (-2.31%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 266,500 전일대비 2,000 등락률 -0.74% 거래량 492,870 전일가 268,500 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세셀트리온, 프롤리아 바이오시밀러 임상 3상 시험계획 식약처 승인 close (-0.74%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 11,801,548 전일가 81,700 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 물리셨나요?! 반도체 “국산화” 성공! 최대 수혜주 적중했습니다5월 시작부터 시장 휩쓸 “삼성-LG” 관련 빅 호재! 딱! 말씀드립니다생산·소비 '봄바람'…금리 밀어올리나(종합) close (-0.12%) 등 순으로 떨어졌다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 805,000 전일대비 5,000 등락률 +0.63% 거래량 49,376 전일가 800,000 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 는 1.38% 상승했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전 거래일 대비 1.44%(14.31포인트) 하락한 976.38을 기록했다. 이날 오전 9시29분 995.74까지 오른 후 계속 하락세다.

외국인과 기관이 팔아치우면서 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 991억원, 494억원을 순매도했다. 개인은 1511억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 종이·목재의 낙폭은 -3.21%로 가장 컸다. 이어 컴퓨트서비스(-3.02%), 디지털콘텐츠(-2.51%), 출판·매체복제(-2.36%), IT S/W&SVC(-2.03%) 등 순이었다. 방송서비스(1.07%), 통신방송서비스(0.55%) 등은 상승했다.

대부분 시가총액 상위 10개 종목이 떨어졌다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 80,800 전일대비 2,100 등락률 -2.53% 거래량 207,751 전일가 82,900 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세[클릭 e종목]"면역항암제에 필수 옵션 '피하주사'…알테오젠의 수혜 지속 전망" close 의 하락폭은 -3.14%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 133,000 전일대비 3,100 등락률 -2.28% 거래량 199,254 전일가 136,100 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세코스피·코스닥지수 오후에도 하락세 지속 close (-2.42%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 55,800 전일대비 900 등락률 -1.59% 거래량 173,791 전일가 56,700 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회 close (-1.41%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 54,100 전일대비 500 등락률 -0.92% 거래량 315,715 전일가 54,600 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회 close (-1.10%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 336,500 전일대비 700 등락률 +0.21% 거래량 22,722 전일가 335,800 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피·코스닥 1%대 동반 하락 close (-0.83%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 180,200 전일대비 900 등락률 -0.50% 거래량 156,412 전일가 181,100 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회 close (-0.66%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 111,900 전일대비 400 등락률 -0.36% 거래량 771,945 전일가 112,300 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세美 화이자 백신 들어온다! 대량생산 ‘ㅇㅇㅇ’ 주가 고공행진! close (-0.62%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,100 전일대비 100 등락률 -0.30% 거래량 537,766 전일가 33,200 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세주춤해도 견고한 코스피…3210선 확보 마감 close (-0.60%) 등 순이었다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 144,600 전일대비 3,600 등락률 +2.55% 거래량 178,910 전일가 141,000 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세'모바일 퍼스트' CJ온스타일, 라이브커머스 최강자 도전장 close (2.55%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 103,100 전일대비 2,500 등락률 +2.49% 거래량 473,700 전일가 100,600 2021.04.30 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투 close (2.09%)은 상승했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr