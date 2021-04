호텔 서울드래곤시티, 꼬마버스 타요와 가정의 달 프로모션

'노보텔 앰배서더 서울 용산' 타요 테마룸서 즐기는 '꼬마버스 호캉스 패키지'

'메가바이트', '푸드 익스체인지', 'THE 26' 등 다양한 식음업장서 프로모션



[아시아경제 김유리 기자] 서울드래곤시티는 5월 가정의 달을 맞아 다양한 프로모션을 선보인다고 29일 밝혔다. 꼬마버스 타요 캐릭터와 컬래버레이션해 호캉스 패키지를 선보이고, 로비에 포토존을 설치하는 등 이벤트도 진행할 예정이다.

'노보텔 앰배서더 서울 용산'은 어린이를 겨냥해 ▲타요 캐릭터 침구 ▲타요 극장판 영상 송출 ▲타요 가랜드 등 타요를 주제로 꾸민 30개 테마룸 한정 '꼬마버스 호캉스 패키지'를 선보인다. 이번 패키지는 수페리어 테마룸 1박 숙박권과 함께 ▲성인 2인 및 어린이 1인 조식 ▲꼬마버스 타요 기프트 세트(꼬마버스 4종 세트, 인형, 올인원 워시, 퍼즐, 스티커북) ▲타요 컵케이크 ▲노보텔 수영장 및 피트니스 무료 이용 혜택 등으로 구성됐다. 가격은 22만원부터다.

노보텔 로비층에 위치한 캐주얼 비스트로 '메가바이트'에서는 꼬마버스 타요 캐릭터 활용 한정판 케이크와 쿠키를 선보이는 '뛰뛰빵빵 타요 베이커리'를 운영한다. 베이커리에서는 ▲타요 생크림 케이크 ▲타요 초콜릿 케이크 ▲타요 수제 쿠키 등 다양한 타요 캐릭터 베이커리 상품을 출시할 예정이다. 프리미엄 뷔페 레스토랑 '푸드 익스체인지'에서는 프로모션 기간 매주 금요일부터 일요일까지 타요 캐릭터로 꾸민 키즈룸을 운영한다. 어린이날에는 키즈 특선 메뉴를 선보이며 어린이 참여자 전원 타요 캐릭터 상품을 증정하는 뽑기 이벤트를 진행한다.

한편 서울드래곤시티는 가정의 달을 맞아 식음업장 내 프로모션도 준비했다. '알라메종 와인 앤 다인'은 어린이날 쁘띠 뷔페 이용 가족 중 만 12세 미만 어린이 최대 2명까지 무료 식사 혜택을 제공한다. 어버이날 주말에는 부모님 동행 가족 방문객 대상 스파클링 와인 1병을 무료 제공한다. '더 리본'은 5월3일부터 5월31일까지 3인 이상 가족 방문 시 어린이 메뉴 1개를 제공하며 '셰프 테이스팅' 코스를 주문하면 와인 1병을 제공한다. 'THE 26'에서는 5월 한 달 간 해산물과 육류로 차려낸 4인 한상차림 '푸짐한상'을 선보인다.

호텔 서울드래곤시티 관계자는 "어린이날, 어버이날 등 가족 행사가 많은 시즌을 맞아 가족 단위로 즐길 수 있는 프로모션을 마련했다"며 "가족 구성원 모두의 취향을 만족시킬 수 있도록 준비한 이번 프로모션으로 온 가족이 함께 특급 호텔 서울드래곤시티에서 소중한 추억을 남기길 바란다"고 말했다.

자세한 사항은 호텔 서울드래곤시티 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr