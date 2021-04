거창군 제14기 농식품 가공 창업 아카데미 교육생 모집

교육은 5월 26일부터 7월 28일까지 매주 수요일 농산물가공지원센터 내 교육장



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군 농업기술센터는 ‘2021년 농식품 가공 창업 아카데미’ 교육생을 모집한다고 29일 밝혔다.

교육 대상은 관내 농업인과 20대 예비농업인 또는 창업인 등 20명으로, 교육은 오는 5월 26일부터 7월 28일까지 매주 수요일 농산물가공지원센터 내 교육장에서 진행되고 총 10회, 40시간이다.

교육 내용은 가공 사업화 추진전략, 포장디자인, HACCP의 이해, 음료·잼·추출·제과제빵 가공 장비 활용 실습 등 식품 가공에 필요한 전반적인 사항들이다.

교육 과정의 70% 이상 수료하면 수료증이 발부되며, 수료생들은 거창 농민 가공협동조합원으로 가입 후 농산물가공지원센터에서 원하는 가공품을 생산할 수 있게 된다.

군 농업기술센터는 2014년부터 지난해까지 13기 414명의 수료생을 배출했으며, 농업인 등의 가공 창업 역량을 향상하고, 농외소득 활동을 지원하는 등 지역 농산물 가공기술 경쟁력 강화 및 농식품 가공 창업을 돕고 있다.

