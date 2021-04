고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산으로 급등한 달걀 가격 안정화를 위해 정부가 4월 수입 물량을 당초 2500만개에서 1500만개 추가해 4000만개로 확대하겠다고 밝혔다. 29일 서울 시내 한 대형마트에서 시민들이 달걀을 살펴보고 있다. /문호남 기자 munonam@

