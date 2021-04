비수기 뚫은 LG이노텍…1분기 영업익 전년동기比 97.3%↑(종합)

[아시아경제 정현진 기자] LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 204,500 전일대비 7,000 등락률 -3.31% 거래량 220,912 전일가 211,500 2021.04.29 15:18 장중(20분지연) 관련기사 LG이노텍, 1분기 영업익 3468억원…전년동기比 97.3%↑시스템반도체 '생산차질'…녹록지 않은 IT부품의 시선은 하반기LG전자, 베트남 휴대폰 공장 가전 생산으로 전환…"고용은 유지" close 이 모바일 비수기인 1분기에도 스마트폰 수요 확대에 따른 부품 판매 증가에 1분기 기준 사상 최대 매출과 영업이익을 기록했다.

LG이노텍은 29일 1분기 매출이 3조703억원, 영업이익은 3468억원으로 집계됐다고 발표했다. 전년동기대비로는 매출이 55.6%, 영업이익은 97.3% 증가했으며 전분기에 비해서는 매출이 20.1% 줄어든 반면 영업이익은 1.3% 늘었다.

LG이노텍은 1분기가 일반적으로 계절적 비수기이고 코로나19로 인한 불확실성 확대에도 불구하고 스마트폰 수요가 이어지면서 스마트폰용 트리플 카메라, 3D 센싱모듈 등 고성능 제품이 실적을 견인했다고 설명했다. 또 5G 통신용 반도체와 모바일·디스플레이용 기판, 전기차용 파워부품이 성장세를 보이며 실적 증가를 뒷받침했다고 덧붙였다.

시장에서는 LG이노텍의 주요 고객사의 스마트폰 신모델 출시 지연에 따른 카메라모듈 이연 수요가 1분기 실적을 끌어올린 것으로 평가하고 있다. 박강호 대신증권 애널리스트는 "LG이노텍은 애플 내 높은 점유율과 경쟁력을 바탕으로 광학솔루션은 고성장 지속, 반도체 기판의 공급 부족, 올해 전장사업의 흑자전환으로 2021년 영업이익은 약 1조원으로 최고치를 갱신할 전망"이라고 분석했다.

사업 부문별로는 광학솔루션사업은 2조2593억원의 매출을 기록해 전년동기대비 69% 증가, 전분기대비는 26% 감소한 것으로 나타났다. 기판소재사업은 전년동기대비 24%, 전분기대비 6% 증가한 3585억원의 매출을 기록했다. 5G 통신용 반도체 기판의 견조한 판매와 모바일·디스플레이용 칩온필름(COF)의 신모델 공급 확대로 성장세를 이어갔다.

전장부품사업은 전년동기대비 18%, 전분기대비 2% 감소한 3344억원의 매출을 기록했다. 전기차 시장 성장으로 배터리 매니지먼트 시스템(BMS), DC-DC컨버터 등 전기차용 파워부품의 매출이 증가했으며, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)용 카메라, 통신모듈 등 자율주행용 부품에서도 고른 실적 개선세를 보였다. LG이노텍 관계자는 "전장부품사업은 수주 건전성 제고 등 지속적인 내부 혁신활동을 통해 수익성을 개선해 나가고 있다"고 말했다.

LG이노텍은 2분기에 광학솔루션사업부의 경우 계절성에 의한 수요 둔화가 예상되며 기타 글로벌 고객향 신모델 대응을 해나가겠다고 밝혔다. 기판소재 사업부는 반도체기판 생산능력 증가로 시장 공급이 확대될 것으로 보이고 글로벌 TV 수요 증가에 디스플레이 제품군도 양호한 실적을 지속적으로 낼 것으로 전망했다. 아울러 전장부품 사업부에 대해서는 2분기 글로벌 수요 회복과 신규 PJT 양산으로 매출이 확대되고 고부가 중심의 수주 전개, 수익성 개선을 추진할 것이라고 밝혔다.

