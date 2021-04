[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 9,123,763 전일가 82,100 2021.04.29 10:42 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성전자 "하반기에도 서버·스토리지 수요 강세 지속될 것"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정삼성전자 1분기 영업익 9조3800억원…가전·모바일 날고 반도체 주춤(상보) close 는 29일 올해 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "금일 이사회를 열고 보통주와 종류주 1주당 361원씩 분기 현금배당을 실시하기로 결의했다"고 밝혔다. 배당금 총액은 2조4521억5000만원이며, 배당금 지급 예정일은 5월18일이다.

